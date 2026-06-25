El juez del caso Zapatero protegerá las grabaciones de acusados y testigos e investigará la filtración de sus mensajes con 'Gertru'

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Calama, ha reaccionado a la publicación este miércoles en los medios de comunicación del detalle de las conversaciones que el expresidente del Gobierno mantuvo con su secretaria, Gertrudis 'Gertru' Alcázar. Estas conversaciones sustentan el último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que se señalan indicios otro presunto tráfico de influencias en relación con pagos de una empresa peruana a cambio de gestiones con el anterior Gobierno Boliviano.

Así, el juez acuerda "deducir testimonio de los particulares oportunos en orden a la averiguación del origen de las filtraciones, su eventual carácter delictivo y la identificación de las personas responsables, dada la gravedad de los hechos y su potencial encaje en tipos penales de revelación de actuaciones de carácter reservado y su remisión a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid".

Además, el juez adopta varias medidas adicionales "de protección", como la formación de una pieza de “información sensible” que se integrará por las grabaciones audiovisuales de cuantas declaraciones personales se reciban, tanto a testigos como a investigados, en la presente causa.

En el presente caso, a juicio del magistrado se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación, alcanzando su máxima expresión en el día de ayer", advierte, para añadir que "el contenido de los anexos del informe policial" fue "difundido íntegramente, pese a contener datos incompatibles con su publicación indiscriminada".

Zapatero pide nulidad

Por su parte, la defensa de Rodríguez Zapatero insiste en su estrategia de tratar de anular la causa en un nuevo escrito en el que ahonda en las razones para que sea anulada. A las ya señaladas sobre el origen de las conversaciones telefónicas en las que se sustentan varios indicios añade ahora la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley. La primera jueza que investigó este asunto en los juzgados ordinarios fue Esperanza Collazos, que se inhibió en favor de la Audiencia Nacional.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero / A. Pérez Meca - Europa Press

A ello se sumó la circunstancia de que Calama no es el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 al que correspondió inicialmente dicha inhibición, pues sustituye a su compañero Ismael Moreno, que se abstuvo por una relación que mantuvo con uno de los investigados en este procedimiento.

También considera irregular que la Fiscalía Anticorrupción abriera unas diligencias preprocesales al margen de los jueces: "No son admisibles las investigaciones paralelas, ni el solapamiento de quienes intervienen en la persecución penal", dice el abogado del expresidente en un recurso.

Así, la defensa del expresidente pide declarar la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia. Por otra parte, solicita que se excluyan del proceso las evidencias obtenidas en "todas las entradas y registros" acordadas tanto por el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que empezó a investigar el caso, como por la Audiencia Nacional.

La defensa del expresidente considera que el procedimiento "parte de unos análisis de conversaciones privadas no autorizados" y apunta a "maniobras dirigidas a conducir el proceso hacia los órganos judiciales de mayor conveniencia, soslayando al juez ordinario legalmente competente".

El pasado martes, tal y como informó esta redacción, el letrado ya cuestionó en otro escrito la validez legal de las conversaciones que permitieron a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía conectar al expresidente español con una red internacional de blanqueo de capitales para cuya desarticulación habían solicitado colaboración las autoridades francesas y suizas. Se trata del dispositivo denominado 'Crucial', en el que se guardaban las conversaciones de un abogado español con directivos de la aerolínea Plus Ultra.

Mensajes interceptados por la UDEF a los directivos de Plus Ultra Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola / EL PERIÓDICO

Supuestamente, la primera referencia a Zapatero aparece en un chat de WhatsApp encontrado en los dispositivos incautados denominado 'Danilo España', en el que el broker venezolano Danilo Diazgranados se refiere a un tal “Z” o “Zorro” con el que mantiene relaciones personales y económicas.

En un segundo escrito, la defensa que ejerce el catedrático Víctor Manuel Moreno Catena ya insistía en la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que se extrajeron las conversaciones de WhatsApp que mantuvo el exdirectivo de Plus Ultra investigado en EEUU Rodolfo Reyes Rojas con otras personas relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Presentó un recurso de reforma porque el juez Calama rechazó pedir esta ampliación de información a EEUU tras tomar declaración al expresidente.

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