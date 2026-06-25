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Casos judiciales

El PSOE se declara "harto de filtraciones" tras hacerse pública la agenda de Zapatero

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa. / EFE

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Sara González

Barcelona

"Estamos cansados y hartos de filtraciones". Así ha mostrado su hastío la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, después de que se haya hecho pública la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, cuya defensa estudia presentar acciones legales. En una entrevista en Cafè d'Idees de La 2 y Ràdio 4, la dirigente socialista ha lamentado el "ataque flagrante" a la intimidad del expresidente. De hecho, fuentes del Gobierno han manifestado "preocupación" por el flujo creciente de filtraciones que "no guardan relación" con las investigaciones en curso.

"Los derechos fundamentales no son negociables. Tenemos la obligación de proteger su núcleo esencial, y muy especialmente el derecho a la intimidad y a la privacidad de los ciudadanos", aseguran dirigiéndose a las partes representadas en las causas judiciales abiertas. En el mismo sentido se ha manifestado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, que también ha mostrado su preocupación por las filtraciones relacionadas con la vida privada del expresidente del Gobierno, como por ejemplo las reuniones mantenidas, y ha alertado de sus consecuencias para la democracia. "Me preocupa la situación a la que hemos llegado. Se filtra información que vulnera la intimidad y la vida personal", ha afirmado en una entrevista en Rac1. La dirigente socialista ha tachado de "barbaridad" la difusión de este tipo de contenidos y ha lamentado que contribuyan a generar "debates y juicios paralelos". "Sinceramente, esto no lo he visto en mi vida", ha concluido.

El pronóstico de Feijóo

Mínguez también ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pronosticar que Pedro Sánchez acabará imputado. "No me entra en la cabeza. Estamos cansados de que esta derecha anticipe cosas que pasarán. Le gusta la política sucia", ha espetado. Y siguiendo esta estela, Torró ha espetado: "Hay quien se ha empeñado, desde que volvimos a gobernar, en impedir que podamos gobernar. Al PP le ha valido todo, hasta el punto de pretender que ni siquiera podamos respirar. Nunca han querido respetar la voluntad popular expresada en el parlamento; les vale cualquier cosa con tal de derribar a un Gobierno".

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Para la portavoz del PSOE, Sánchez dio este miércoles en el Congreso todas las respuestas que, a su juicio, podían esperar los socios para continuar la legislatura. De hecho, ha presumido de las 67 leyes aprobadas que demuestran que "vale la pena" que se agote el mandato, además de defender que los socialistas, a diferencia de los populares, han sido implacables apartando a los implicados en casos judiciales sin esperar sentencias judiciales. "Nuestra tranquilidad es absoluta", ha sentenciado. De hecho, ha asegurado que no dan "por perdidos" los presupuestos y que intentarán lograr los apoyos necesarios para aprobarlos y continuar la legislatura.

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