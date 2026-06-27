Alejandro Fernández, reelegido presidente del PP catalán con Juan Fernández como secretario general

Dos Fernández al frente del PP catalán para "abrir una nueva etapa" que de continuidad a los buenos resultados obtenidos en las pasadas elecciones catalanas. Alejandro Fernández, que será reelegido este sábado presidente de los populares en Cataluña con la bendición de Alberto Núñez Feijóo, ha escogido como mano derecha a Juan Fernández, nombrado secretario general del PPC, como avanzó El periódico de Catalunya. El hasta ahora portavoz del Parlament dejará este cargo para centrarse en la dirección del PPC, que pasará a manos de Lorena Roldán.

La nueva cúpula directiva afronta como primera prueba de fuego las elecciones municipales y generales del año que viene, con el objetivo de dejar atrás una década marcada por la pérdida de peso político, las tensiones internas y una crisis de identidad que llevó a la cúpula de la formación a plantearse incluso su disolución. "Vamos a dar un salto inédito. No es una quiniela, es el momento de hacerlo. Cuando nos dieron por muertos, nos reían y nos invitaban a ir a otras formaciones, ninguno de ustedes lo hizo. Hace dos años todo el mundo sabía que el PPC iba a crecer, pero nadie se imaginaba que tanto", ha declarado Alejandro Fernández en su discurso.

Al ritmo del rock español de Siloé y su canción 'Que merezca la pena', Feijóo ha irrumpido en el congreso, con unos minutos de retraso respecto a lo previsto, para cerrar filas con Alejandro Fernández tras años de disputas internas. Una puesta en escena para proyectar que vale la pena dejar atrás las diferencias entre ambos, por notorias que fueran, y remar en torno a un proyecto común en aras de lograr que Feijóo llegue a la Moncloa. "Si quedaban heridas abiertas, están más que cerradas; si a alguien ofendí, aquí están mis disculpas; si alguien me ofendió, os juro que no me acuerdo. Vamos a pasar página y para delante juntos", ha dicho el presidente del PPC, en uno de sus discursos más conciliadores de los últimos años.

"Si quedaban heridas abiertas, están más que cerradas; si a alguien ofendí, aquí están mis disculpas; si alguien me ofendió, os juro que no me acuerdo" Alejandro Fernández

Una despedida forzada

Quien da un paso al lado es Santi Rodríguez, histórico dirigente del PPC y pieza clave en los momentos más delicados del partido, encargado de coser un partido que estuvo a punto de desaparecer. Fue secretario general con Xavier García Albiol entre 2017 y 2018, y Alejandro Fernández lo recuperó en 2021, tras la salida de Daniel Serrano por una denuncia de agresión sexual que acabó archivada. Serrano, hasta ahora fuera de la ejecutiva, regresa ahora a la nueva dirección como persona de máxima confianza del presidente del PPC. "Gracias a Rodríguez y Serrano, dos secretarios generales que han defendido, junto al presidente, las siglas de este gran partido en momentos difíciles, cuando a nosotros no se nos regalaba absolutamente nada", ha afirmado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en referencia a la etapa que se cierra desde el último cónclave, celebrado en 2018.

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Rodríguez, encargado de presidir este congreso, se ha despedido reivindicando el esfuerzo de un partido que ha pasado de ser residual, arrinconado por el auge de Ciutadans, a recuperar músculo electoral: de los cuatro diputados de 2017 y los tres de 2021 a los 15 escaños de 2024. Su salida responde a la renovación reclamada por la dirección nacional, no ha una decisión personal. "Hace 44 años que empecé a trabajar por el PP enganchando pancartas; donde haga falta, estoy dispuesto a hacer lo que haga falta", ha recordado ante su formación, antes de recibir un aplauso unánime.

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