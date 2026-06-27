negociaciones de paz
Decenas de seguidores de Hezbolá protestan contra el acuerdo marco entre Líbano e Israel
Agencias
Decenas de seguidores del partido-milicia chií Hezbolá han salido a las calles de Beirut en las últimas horas para protestar contra el acuerdo marco alcanzado durante la jornada entre Líbano e Israel, al término de una ronda de conversaciones en Estados Unidos. Los manifestantes han recorrido las calles de la capital libanesa en motocicleta, tanto en el centro como en las zonas del sur, tratando de bloquear algunas carreteras, incluida la que lleva al Aeropuerto Internacional Rafik Hariri, según recogen la agencia de noticias libanesa NNA y el diario 'L'Orient-Le Jour'.
Sin embargo, el Ejército se ha desplegado y dispersado con gases lacrimógenos grupos de manifestantes ondeando banderas de Hezbolá, así como de Líbano y de Irán, según se desprende asimismo de los vídeos difundidos en redes sociales.
Delegaciones de Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron este viernes un acuerdo marco para iniciar conversaciones formales con vistas a lograr una paz y seguridad "duraderas", concluyendo así la quinta ronda de negociaciones auspiciada por Washington desde el 2 de marzo, cuando el Ejército israelí y Hezbolá retomaron unos combates que los distintos alto el fuego no han conseguido poner fin.
El pacto plantea, además del desarme de Hezbolá y el restaurar la soberanía de Líbano sobre todo su territorio, la creación de un Grupo de Coordinación Militar trilateral para Líbano y una ayuda humanitaria "inmediata" por parte de Estados Unidos valorada en 100 millones de dólares (87 millones de euros) en coordinación con Naciones Unidas.
Las autoridades libanesas cifraron este viernes en 4.243 los muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y en 12.186 los heridos por ataques de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, días después de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán.
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