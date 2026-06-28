Juan Lobato apunta a que el PSOE "es responsable" del 'caso Leire': "Hay que asumir responsabilidades y pedir disculpas"

El senador y excandidato socialista en la Comunidad de Madrid Juan Lobato exige más contundencia al PSOE en la gestión de los casos de corrupción y cree que "es responsable" del caso Leire, el caso que considera más grave de entre todas las causa judiciales que afectan al partido, como el caso mascarillas, por el que el exministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años.

En una entrevista publicada este domingo en El Español, el dirigente socialista defiende que en estos casos de corrupción "los culpables de la corrupción son unas personas concretas". Pero advierte que "cuando esas personas concretas tienen la máxima dirección y representación del partido, el responsable es el partido".

En este punto, Lobato reclama asumir responsabilidades y pedir perdón: "Hay que trasladar un mensaje a la sociedad española de asunción de responsabilidades y de petición de disculpas. Creo que se hizo hace un año, cuando se conoció el informe de Santos Cerdán, y creo que hay que hacerlo ahora, tras la sentencia a Ábalos, para que la gente vea que somos conscientes de lo que ha pasado y de lo grave que es", defiende Lobato.

Sobre cómo formular esa asunción de responsabilidades, el senador apunta a que "una cuestión de confianza hubiera permitido recuperar la iniciativa política al Gobierno y al partido", aunque la alternativa hubiera sido la moción de censura por parte de los socios, que no la han llevado a cabo.

El dirigente también se pronunció sobre los Presupuestos, mostrando su preocupación: "A mí me preocupa", defiende, asegurando que "desde el minuto uno" él defendió, como otros miembros del Gobierno, "que había que presentar Presupuestos sí o sí". "Por responsabilidad constitucional había que haberlo hecho desde el primer momento y debe seguir haciéndose". Aun así, ha admitido que "el peso que tienen todos los casos de corrupción" es "enorme" y dificultaría aún más el apoyo de los socios. "Siempre he pedido al partido ser proactivos en los casos de corrupción".

El caso Leire, "lo más grave"

Lobato abunda en el caso Leire, el que considera "lo más grave de todo", admitiendo que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapateroes lo que "nos ha afectado más emocionalmente" y que en el caso de Ábalos y del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "es muy grave" en lo relativo a "cantidades económicas".

"Pero para mí lo más grave de todo es que, en nombre del PSOE, o por orden del PSOE, alguien haya tratado de actuar contra el Estado de derecho", asegura el dirigente socialista. "Para mí no hay cosa más grave que el intentar influir en jueces y en fiscales. Más allá de la torpeza o no de cómo se hizo, el fondo es gravísimo".

El senador socialista apunta a que, "al margen del procedimiento judicial, el PSOE tendría que abrir un expediente interno a todas las personas (...) que han participado. A todas, pedirles explicaciones y desarrollar un expediente de cómo leches se ha usado el nombre del PSOE para esto, porque es que esto no se puede consentir".

Sobre la fecha de las próximas generales, Lobato cree que Sánchez está decidido a agotar la legislatura y que, en todo caso, llevará a cabo "un adelanto técnico de dos o tres meses" si termina presentando los presupuestos. En cuanto a la petición de alcaldes de celebrar las generales antes de las municipales y autonómicas, para evitar pagar el desgaste en las urnas que el corresponde al Gobierno central, Lobato llama a priorizar el arraigo municipal del PSOE. "En un momento de crisis hay que tratar de identificar cuáles son los bienes más preciados que debe proteger el partido. Y lo más importante que tiene el PSOE para mantener su capacidad de influencia y de acción política en este país en las próximas décadas son los candidatos locales, los alcaldes y los concejales", sostiene, en la entrevista.

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"No hay nada que ni se le acerque a lo importante que es para el PSOE de los próximos años tener el máximo número de concejales y concejalas en toda España". En este punto, llama a que "cada decisión política que tome el PSOE, desde hoy hasta que finalice el mandato de esta Ejecutiva Federal, tiene que centrarse, por encima de cualquier otra y a años luz de cualquier otra, en ayudar a los concejales y a las concejalas a estar en las mejores condiciones".

Fuente: El Periódico