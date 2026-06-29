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Ayuso avisa a los funcionarios que "estarían haciendo algo ilegal" si otorgan la nacionalidad a quienes no la merecen

Ayuso avisa a los funcionarios que "estarían haciendo algo ilegal" si otorgan la nacionalidad a quienes no la merecen

Raquel Serrano

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Ayuso avisa a los funcionarios que "estarían haciendo algo ilegal" si otorgan la nacionalidad a quienes no la merecen

Raquel Serrano

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La presidenta de la Comunidad de Madrid., Isabel Díaz Ayuso ha señalado esta mañana en un encuentro informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección que "el Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento del voto, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño". Además, la dirigente madrileña ha avisado de que "cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal". Más información

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