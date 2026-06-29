Reforma LOREG
Feijóo plantea que el partido que gane las elecciones reciba un "plus de diputados" para garantizar la "estabilidad"
El presidente del PP propone que en los ayuntamientos gobierne "la lista más votada", pero no lo hace extensible a nivel autonómico o nacional
La cercanía de las elecciones generales -de aquí a un año, como máximo, se habrán convocado- empieza a abrir el debate eterno sobre el sistema electoral. Alberto Núñez Feijóo, que este lunes ha acusado a Pedro Sánchez de estar realizando "ingeniería electoral" con la Ley de Nietos, ha planteado una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que el partido más votado reciba un "plus de diputados" que faciliten la "estabilidad". Es decir, que no le haga depender de otros partidos, como podría ser Vox en el caso de que el PP se haga con una mayoría en las urnas.
En una entrevista en EsRadio, el líder del PP ha sido cuestionado sobre si tomaría alguna medida para "evitar" que los partidos minoritarios tengan la representación actual, pese a que su peso se debe al sistema que se usa en España durante los últimos 40 años. Feijóo ha esquivado la pregunta para centrarse en dos reformas concretas que sí realizaría en la LOREG. Por un lado, ese "plus" de escaños a modo de bonificación para el partido más votado.
Por otro, el presidente de los populares ha dicho que sería necesario realizar una modificación a nivel municipal, de tal forma que gobierne siempre la "lista más votada", ya que eso permitiría que los alcaldes no tengan que salir "buscando siempre la mayoría absoluta". La propuesta no la ha hecho extensible al nivel autonómico y estatal, pese a que en 2023 defendió esta idea tras las elecciones generales.
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Fuente: El Periódico
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