Caso Sepi
El juez Pedraz imputa a la actual presidenta de la Sepi y otros 24 directivos y empresarios por su implicación en la trama de tráfico de influencias de Leire Díez
Amplía la lista de investigados en la trama dirigida a conseguir beneficio económico coordinda por el grupo 'Hirurok'
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y a otros 24 cargos públicos y empresarios como presuntos autores de delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa relacionados con la actuación de 'Hirukok' (nosotros 3 en euskera), que da nombre a un grupo de WhatsApp en el que participaban la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de esta sociedad pública Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio del exnúmero 3 del partido Santos Cerdán.
A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez les otorga la condición de investigados en aras al derecho de defensa. Según Anticorrupción, algunos de los cargos públicos señalados "habrían podido valerse de información privilegiada obtenida por razón de su función para procurar o facilitar un beneficio económico propio o de terceros, ya fuera mediante la anticipación de decisiones administrativas o la intervención en operaciones societarias directamente vinculadas a dicha información".
La decisión se relaciona con las cinco operaciones sospechosas llevadas a cabo por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) que ya venía investigando el juez desde el pasado mes de diciembre. Se imputan irregularidades en relación con actuaciones relacionadas con la empresa pública Mercasa; la compañía pública Enusa; el rescate financiero concedido por la Sepi a Tubos Reunidos; una adjudicación vinculada a la sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias, participada por Sepides y diversas operaciones relacionadas con el Grupo Forestalia.
Patrón coordinado
A juicio de la Fiscalía, del examen conjunto de las cinco operativas analizadas se desprende, al menos de forma indiciaria, "la existencia de un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados, que habría operado de manera continuada en distintos ámbitos del sector público y en relación con diversas entidades y grupos empresariales. Así, con independencia de las particularidades propias de cada una de las operativas, vinculadas, entre otros, a Mercasa, Enusa, Sepi/Fasee-Tubos Runidos, el expediente del Pepa y el Grupo Forestalia".
En todas ellas, incide la Fiscalía que se identifica un esquema común caracterizado por: la detección de oportunidades de intervención en procedimientos administrativos o societarios de relevancia económica; la utilización de relaciones personales y acceso a información", agregan en su escrito firmado por las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen.
Fuente: El Periódico
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