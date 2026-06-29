El PSOE acusa a Feijóo de querer cambiar ahora la Ley Electoral porque "quizá no ve clara la suma con Vox" y le pregunta si actualizará su declaración de bienes

La dirección del PSOE se ha sorprendido esta mañana con la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de cambiar la Ley Electoral para premiar al partido más votado: "Quizá no ve clara la suma con Vox en unas posibles elecciones generales", han dicho fuentes de la dirección socialista. En rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal, la portavoz, Montse Mínguez, ha asegurado que esa propuesta responde a que "su estrategia no le va demasiado bien".

"Acabo de leer la noticia de que Feijóo quiere reformar la Ley Electoral y eso significa que seguramente su estrategia no le va demasiado bien", ha respondido Mínguez a los periodistas. Para ella, el hecho de que el PP quiera unos diputados extra si ganara los comicios de manifiesto pone de manifiesto que el PP no reluce tanto "como quiere relucir", sino que "hay una mayoría social pendiente de que en este país siga gobernando un Gobierno de progreso".

La portavoz socialista ha lamentado que el líder de la oposición haya denunciado en una entrevista este lunes que el Gobierno quiere inflar el censo para llevar a cabo una "ingeniería electoral" para "fabricar votantes" mediante la Ley de Nietos. "Una vez más, el discurso del PP es indistinguible con el de Vox", ha asegurado la también portavoz adjunta en el Congreso.

"Abascal dispara y Feijóo compra el relato"

Como ha constatado Mínguez, Vox lanzó esta idea la semana pasada en una proposición en el Congreso y "ahora va Feijóo y lo copia". "A veces no sabemos si es Feijóo quien copia a Abascal o es al revés, pero normalmente Abascal dispara y Feijóo compra el relato", ha añadido. En su opinión, la estrategia del PP y Vox es "la del miedo". "El PP y Vox quieren una sociedad que tenga miedo" [y extienden el fantasma del fraude] mientras el PSOE ofrece esperanza a la sociedad", ha resumido.

La primera Ejecutiva Federal tras el Comité del sábado ha tenido muchas ausencias por la huelga del Sindicato Ferroviario, que ha obligado a cancelar más de 300 trenes, y también "por la resaca del Comité Federal", según fuente de Ferraz, ya que sobre todo han faltado dirigentes que viven fuera de Madrid y ya tuvieron que desplazarse a la capital hace dos días.

Con respecto también a Feijóo, Mínguez ha instado al líder popular a actualizar su declaración de bienes en el Congreso a cuenta de la vivienda que tiene alquilada en El Viso, ya que este documento tiene que modificarse cuando la situación económica de cada diputado cambia. "Feijóo vive en un piso en El Viso [un barrio de lujo en el centro de Madrid], en un ático o un chalé, no lo sabemos, pero lo tiene que explicar, sobre todo si recibe una retribución en especie y de quién es esa vivienda", ha aseverado la portavoz socialista.

Declaración de bienes de Feijóo

El PSOE asegura que Feijóo -en el caso de que el PP esté abonando el arrendamiento de esta vivienda- debe hacerlo constar en su declaración de la renta y también en la de bienes y actividades del Congreso, porque se trataría de una retribución en especie. Y esa es una de las zonas más caras de Madrid. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se lo preguntó a Feijóo en la sesión de control de la semana pasada en el Congreso después de que el líder de la oposición le preguntara si había presentado ya la declaración de la renta y de patrimonio, insinuando que quizá él también ha recibido regalos en sus viajes al extranjero.

"Feijóo hace pasar al ITV al PSOE cada día, cada hora. Ahora le pedimos que exija él también pasar la ITV a los miembros del Comité Director del PP", ha añadido Mïnguez.

La sustitución de Enma López

La Ejecutiva de hoy ha decidido que Montse Mínguez asuma la cartera de Estudios y Programas en la dirección después de la dimisión forzada de Enma López la pasada semana tras el enorme malestar que produjo su postulación para las primarias del PSOE de Madrid para ser alcaldesa de la capital.

La portavoz federal no ha querido referirse en público al malestar que produjo en la dirección la postulación de López antes de que el Comité Federal debatiera las normas de las primarias y saltándose el calendario que se aprobó por unanimidad el sábado: "Eso es un tema de organización interna, se abre un proceso de primarias y cada uno, si tiene la vocación de presentarse, pues que se presente y ya está", se ha limitado a decir. No obstante, fuentes del PSOE ya trasladaron el viernes a EL PERIÓDICO que la presentación de la candidatura de la edil madrileña sentó muy mal en la Ejecutiva de la que López formaba parte y también en la dirección del partido en Madrid cuyo secretario general es Óscar López.

Posteriormente, la portavoz adjunta también en el Grupo Municipal Socialista dimitió de su puesto en la Ejecutiva después de que le trasladaran por teléfono que había sido "muy desleal" con su postulación en el diario El País, ya que ni siquiera medió un aviso o una conversación previa con la dirección.

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