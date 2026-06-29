Caso Zapatero
Teresa Ribera, sobre las joyas de Zapatero: "A mi me han regalado estatuas y libros; joyas, nunca"
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea reclama "mayor exigencia" en la moralidad pública y pide una sesión extraordinaria con expresidentes para debatir sus remuneraciones
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha evitado pronunciarse sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero este lunes durante una intervención en los Desayunos del Ateneo en Madrid, aunque ha asegurado que a ella nunca le han regalado joyas. “A mí me han regalado estatuas muy bonitas, libros; joyas, nunca”, ha expuesto, al ser preguntada sobre el carácter de regalos que ha recibido en la administración pública. “No es habitual que regalen joyas”, ha añadido.
Además, la número dos de la Comisión Europea ha aprovechado la ocasión para recalcar que no opina sobre cuestiones de política nacional, aunque ha abogado por una “mayor exigencia” con respecto a la “moralidad pública”. En esta línea, Ribera ha reiterado que es “escrupulosa en cuanto a la defensa de la legalidad y del respeto a las personas, a los procedimientos y a la información”.
Asimismo, también ha reclamado la convocación de una sesión extraordinaria con varios expresidentes del país para abordar las cuestiones de su remuneración tras ocupar el cargo público. “Yo creo que es una cosa que no solo tiene que ver con este presidente u otro”, ha matizado.
El auge de la ultraderecha
Más allá de la imputación de Zapatero, la dirigente europea también se ha pronunciado sobre varios asuntos clave que afectan al país, entre ellos, el tema del auge de la ultraderecha en los últimos años. “Yo no creo que la socialdemocracia tenga una responsabilidad en el crecimiento de la ultraderecha”, ha confesado. “El debate de la ultraderecha, aunque sea diferente, está vinculado a ‘por qué pierdo el empleo’. La estrategia comunicativa está más vinculada a generar dudas”.
En este sentido, Ribera ha defendido el comportamiento de la economía española en los últimos años y ha celebrado el despliegue de las renovables. “Me parece que países como España están presentando unos datos enormemente positivos en un contexto en el que esto no ocurre en Occidente”, ha valorado, poniendo como ejemplo el desempeño del PIB. “Y claro, hay problemas importantes, por ejemplo, que genera problemas en cuanto al precio de la vivienda, pero no corresponde con ese mensaje [de la ultraderecha] de estar al borde del abismo”.
Frente a las amenazas de Trump
Más allá del panorama doméstico, la política también ha tomado la oportunidad para reafirmar su apuesta por la tasa digital europea ante las nuevas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado viernes. El máximo responsable de la Casa Blanca amenazó con imponer un arancel del 100% a aquellos países comunitarios que apliquen el impuesto sobre servicios digitales a compañías estadounidenses, conocido como la ‘Tasa Google’.
“Cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los productos enviados a EEUU”, sentenció Trump en una publicación a su red social. Ribera, en respuesta, ha recalcado la importancia de la normativa. “La soberanía regulatoria es soberanía”, ha sintetizado.
Esta respuesta ha llevado a Ribera a tocar el tema sobre la soberanía tecnológica de los Veintisiete. La vicepresidenta ha pedido “fortalecer nuestras capacidades” para impulsar campeones tecnológicos europeos capaces para competir con Washington y Pekín. “Tenemos estupendos desarrolladores y tenemos capacidades para dar saltos cualitativos”, ha admitido. “La gran dificultad de Europa es pasar del ‘startup’ al gigante. Tanto en la tecnología limpia, como en el ámbito digital, Europa tiene un punto de partida muy interesante”, ha concluido.
Más fondos para la vivienda
Ribera también ha reafirmado que otra cuestión de máxima importancia para Bruselas es la vivienda. Según Ribera, representa “uno de los temas más importantes que enfrentamos en España”. La líder europea ha admitido que queda trabajo por hacer en las Administraciones, como facilitar el mayor despliegue de fondos europeos.
Entre sus recomendaciones, ha sugerido “activar procedimientos muchos más ágiles para que los estados puedan cumplir con apoyos directos y asegurar vivienda asequible”, además de “identificar herramientas de intervención” para limitar el uso de la vivienda de forma turística en las zonas tensionadas.
Fuente: El Periódico
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