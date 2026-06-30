El perfil del solicitante: un 70% de latinos, más del 60% menores de 36 años y un tercio, con menos de un año en España

La regularización extraordinaria de migrantes que culmina hoy tiene un claro perfil latinoamericano, joven y con una estancia relativamente reciente en España. El análisis de la Fundación Ciudadanía Global, única entidad acreditada para emitir certificados de vulnerabilidad online y que cuenta con una muestra de más de 5.000 solicitantes, revela que el 67,5% de los migrantes que aspiran a la regularización procede de Latinoamérica, mientras que el 22,3% tiene origen africano, el 6,6% asiático, el 2% europeo y el 1,6% norteamericano.

El perfil del solicitante en la regularización extraordinaria, por continentes. / FUNDACIÓN CIUDADANÍA GLOBAL

Por nacionalidades, Colombia encabeza la lista con el 29,5% de los expedientes analizados, según este estudio. Está seguida por Marruecos (14,2%), Venezuela (10,1%) y Perú (8,5%). Además, otro 19,4% corresponde a personas procedentes de otros países latinoamericanos, de modo que siete de cada diez solicitantes son de origen latinoamericano. Los datos coinciden con la última información oficial facilitada por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, que a mediados de junio situó en 900.000 los solicitantes hasta ese momento. Una cifra que se verá previsiblemente ampliada cuando se conozcan los datos definitivos.

Perfil de solicitante de la regularización extraordinaria de migrantes según país de origen. / FUNDACIÓN CIUDADANÍA GLOBAL

El estudio de Fundación Ciudadanía Global también dibuja una población eminentemente joven, donde más del 60% de los solicitantes tiene menos de 36 años, un dato que refleja el peso de las personas en edad laboral dentro del proceso extraordinario. Así, el 25,9% de la muestra tiene entre 18 y 25 años, mientras que la bolsa más grande de solicitantes (el 34,9%) se encuentra entre los 26 y los 35 años. En la franja de entre 36 y 45 años está el 19,3% de los solicitantes. La cifra cae de forma importante en las franjas más altas, con sólo un 2,9% de mayores de 65, un 5,5% de entre 56 y 65 y un 11,5% entre 45 y 55 años.

Perfil de solicitante de la regularización extraordinaria de migrantes según franja de edad. / FUNDACIÓN CIUDADANÍA GLOBAL

En cuanto al tiempo de residencia en España, la muestra refleja que el 34,3% llevaba menos de un año en nuestro país cuando presentó la solicitud. Otro 27,8% acreditaba entre uno y dos años de estancia y un 18,3%, entre dos y tres años. Es decir, ocho de cada diez solicitantes (80,4%) residían en España desde hacía menos de tres años. Los porcentajes descienden a partir de ese umbral: el 8,3% llevaba entre tres y cuatro años; el 4,2%, entre cuatro y cinco; el 3,3%, entre cinco y ocho; y únicamente el 3,8% superaba los ocho años de residencia.

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Perfil de solicitante de la regularización extraordinaria de migrantes según tiempo de residencia en España. / FUNDACIÓN CIUDADANÍA GLOBAL

La distribución por sexo es prácticamente equilibrada. Los hombres representan el 51,6% de los solicitantes frente al 48,4% de mujeres, lo que apunta a un proceso con una composición muy similar. La radiografía elaborada por la Fundación Ciudadanía Global coincide con el cierre del plazo de presentación de solicitudes de la regularización extraordinaria, que a mediados de junio registró 908.288 expedientes, el mayor volumen de todas las regularizaciones extraordinarias realizadas en España. Aunque la muestra analizada no pretende extrapolarse al conjunto del procedimiento, constituye una de las bases de datos más amplias disponibles hasta ahora sobre el perfil de quienes han solicitado acogerse a esta medida.

Fuente: El Periódico