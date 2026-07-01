Medidas cautelares
Bolaños presiona al juez Peinado para que permita a Begoña Gómez acudir a la cumbre de la OTAN: “Hay cero riesgo”
El abogado de la esposa del jefe del Ejecutivo solicitase autorización y devolución de su pasaporte entre los próximos 7 y 10 de julio
DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
El Gobierno ya arremetió contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de decretar medidas cautelares contra Begoña Gómez, incluyendo la retirada de su pasaporte, y ahora presiona para que le permita acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). “Esto es muy habitual que se solicite y absolutamente habitual que se conceda”, ha asegurado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, después de que el abogado de la esposa del jefe del Ejecutivo solicitase autorización y devolución de su pasaporte entre los próximos 7 y 10 de julio.
El titular de Justicia ha argumentado que “toda España, salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda a la justicia”, de ahí las críticas a unas medidas cautelares “desproporcionadas”. Aunque Begoña Gómez no suele acudir a las cumbres de la Alianza, para las que hay agenda paralela en la que participan los cónyuges de los mandatarios, en esta ocasión estaba previsto aceptar la invitación oficial. Sí es más habitual que acompañe al presidente del Gobierno a las cumbres del G20 o, incluso, a la asamblea general de la ONU.
Si bien la cumbre de la OTAN se celebrará entre el 7 y 8 de julio, Gómez ha solicitado regresar dos días después desde Londres, para asistir a la graduación de su hija, según señala el escrito. En este se aporta también la invitación oficial que ha sido remitida por Ermine Erdogan, esposa del presidente turco, para realizar el viaje junto con la delegación española en el avión oficial.
Desde Moncloa se revolvieron contra la decisión de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, además de la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada 15 días ante un juez, al entender que no atiende “ni a derecho ni a proporcionalidad ni a justicia”. Asimismo se sostiene que el riesgo de fuga no existiría, ironizando que Begoña Gómez vive rodeada de policías, además de calificarlo de “impensable y absurdo”.
La medida se implantó sin que la Audiencia Provincial de Madrid respondiera al recurso de queja que presentó su defensa buscando el alzamiento de las medidas cautelares. Las argumentaciones dadas por el juez para justificar estas medidas fueron calificadas de "disparatadas y ofensivas" por la defensa de Gómez que ejerce el exministro Antonio Camacho en su recurso de queja, para cuyo análisis aún no hay fecha.
"Acoso"
Pedro Sánchez ha enmarcado los procedimientos contra su esposa y su hermano, David Sánchez, en una estrategia de “acoso”. Causas que, según cargó en su última comparecencia en el Congreso y como secretario general del PSOE ante su Comité Federal, que “se construyen sobre acusaciones infundadas, sobre un patrón de acoso y derribo que hemos visto desplegar en otros países y democracias occidentales”.
“Primero el bulo en forma de titular, después la denuncia y, por último, el daño”, resumió en su comparecencia parlamentaria para abundar en el “daño reputacional que evidentemente juega con los tiempos distintos que tiene la justicia a los tiempos que tiene la política y los medios de comunicación”.
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Fuente: El Periódico
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