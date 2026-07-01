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El PP asume que la legislatura continuará: "Lo importante no es la fecha de las elecciones, es estar preparados"

Ester Muñoz critica la "opacidad" del sistema de nacionalizaciones y acusa al PSOE de estar haciendo campaña en el extranjero

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante un desayuno informativo, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). El desayuno ha sido organizado por Nueva Economía Fórum. 01 JULIO 2026 Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 01/07/2026. Ester Muñoz;Alejandro Martínez Vélez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante un desayuno informativo, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, a 1 de julio de 2026, en Madrid (España). El desayuno ha sido organizado por Nueva Economía Fórum. 01 JULIO 2026 Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 01/07/2026. Ester Muñoz;Alejandro Martínez Vélez / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

En el PP empiezan a asumir que ni las mociones aprobadas en el Congreso para exigir la dimisión de Pedro Sánchez ni las manos tendidas a los socios para una moción de censura harán caer al Ejecutivo. Ante esa "paradoja" de que el Gobierno no tenga apoyos parlamentarios, pero tampoco exista una mayoría que quiera desalojarlo de la Moncloa, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha restado importancia a la fecha en la que se convoquen elecciones -"sean dos meses o sea un año", ha dicho- y ha puesto el acento en estar "preparados" para entonces.

"Lo importante no es la fecha, sino que estemos preparados y seamos conscientes de qué estaremos votando cuando lleguen", ha asegurado en un desayuno informativo en el que ha sido presentada por José María Aznar. El expresidente del Gobierno también ha incidido en esta idea: "Lo importante de las próximas elecciones generales no es cuando se convoquen, sino entender bien lo que decidirán". Y ha apuntado que la mayoría que acabe con Sánchez "será nacional o no será", dando a entender que los acuerdos con los partidos nacionalistas no son el camino a seguir.

Hay que construir una mayoría capaz de derribar a Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será

José María Aznar

— expresidente del Gobierno

La portavoz parlamentaria ha recordado, al igual que Aznar, que el Congreso aprobó la pasada semana una moción en la que instaban a Sánchez a dimitir o a someterse a una cuestión de confianza para comprobar si sigue contando con el respaldo de la Cámara Baja. La iniciativa, no obstante, no es vinculante, ni obliga a nada al presidente del Gobierno. "La semana pasada se retrató a un presidente acorralado, atrincherado, que no cuenta con la mayoría de la Cámara", ha explicado Muñoz. Sin embargo, ha admitido que se da "una paradoja", y es que "no hay una mayoría parlamentaria que sostenga al Gobierno", pero "tampoco una mayoría para hacerle caer".

A las preguntas de los periodistas, Muñoz ha apuntado que el PP ha ofrecido a todos los socios "una moción de censura instrumental" para convocar elecciones, pero ninguno ha aceptado la oferta. Junts y PNV son las dos formaciones más cercanas y sobre ellas también ha hablado Muñoz. De los posconvergentes ha dicho que ve "difícil" llegar a acuerdos porque están en postulados distintos a los suyos, aunque coinciden en bastantes cosas. A los jeltzales, con los que existe una tensa relación, les ha pedido que sean "coherentes". "Igual es mucho pedir, lo reconozco", ha dicho.

El censo electoral

La portavoz popular también ha incidido en la polémica abierta en los últimos días sobre los cerca de dos millones y medio de solicitudes de nacionalización que se recibieron entre 2022 y 2025 tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática. Muñoz ha denunciado la "opacidad absoluta" con la que se está realizando este procedimiento y ha negado que estas críticas supongan hablar de "fraude" electoral. En lo que sí ha incidido es que el censo electoral podrá incrementarse en cerca de 2,5 millones de personas.

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Ha sido en ese momento cuando ha denunciado que hay "cargos del PSOE en países extranjeros organizando actos" para reivindicar que ha sido el Gobierno de Sánchez quien ha permitido la nacionalización de los hijos o nietos de españoles que se exiliaron durante la Guerra Civil y la dictadura. "¿Por qué tanta rapidez? [...] ¿Por qué les ha molestado tanto que preguntemos? ¿Por qué no les gusta que debatamos? ¿Por qué necesitan mentir para justificar lo que han hecho?", ha cuestionado.

Fuente: El Periódico

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