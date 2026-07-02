Tribunales
La juez rechaza que se suspenda cautelarmente la expulsión de Ortega Smith de Vox
La magistrada le impone las costas de la pieza separada, además de recordar que cabe un recurso de apelación contra esta resolución.
EFE
Una juez de instancia de Madrid ha decidido desestimar la solicitud de medidas cautelares que realizó Javier Ortega Smith en su litigio contra Vox, en la que pedía que se suspendiera la expulsión del partido hasta que se determine si puede ser revocada.
En un auto fechado el martes, al que EFE ha tenido acceso este jueves, la juez sustituta de la plaza 72 de la sección civil del tribunal de instancia de Madrid desestima la petición de Ortega Smith y le impone las costas de la pieza separada, además de recordar que cabe un recurso de apelación contra esta resolución.
La juez no aprecia que sea previsible indiciariamente que el resultado del proceso será favorable al demandante, sin prejuzgar el fondo del asunto, ni tampoco ve riesgo de que se amenace la efectividad de la sentencia si no se suspende la expulsión del partido mientras se dilucida sobre el fondo.
Sin esos dos requisitos, la juez no acepta las medidas cautelares, por lo que el exdirigente de Vox permanecerá fuera del partido mientras continúa el trámite judicial de su demanda por vulneración de derechos, que interpuso en abril, en la que consideró ilegal haber sido expulsado.
Fuente: El Periódico
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