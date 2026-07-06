Devolución pasaporte
¿Begoña Gómez irá a la cumbre de la OTAN?
Ultima hora de los casos judiciales relacionados con el PSOE: En directo, informaciones sobre el caso Begoña Gómez y el caso ZP, entre otros
La retirada del pasaporte a Begoña Gómez le impedirá acompañar a Sánchez a las cumbres de la OTAN, la ONU o el G20
Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija
El pasado 24 de junio, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregó su pasaporte en cumplimiento de las medidas cautelares que le impuso el juez Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez está a la espera de que se fije fecha para el juicio con jurado en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos por el ‘software’ de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
Días después de entregar la documento, la defensa de Gómez pidió permiso al juez para viajar a Ankara y Londres entre los días 7 y 10 de julio. En concreto para acompañar al presidente del Gobierno a la 36º cumbre de la OTAN en la capital de Turquía, a la que ha sido invitada por Ermine Erdogan, esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para realizar el viaje junto con la delegación española en el avión oficial, que parte el próximo martes. Y, después, regresar a Madrid, en vuelo comercial, vía desde Londres para asistir a la graduación de su hija.
Para conseguir el beneplácito del magistrado, su defensa remarcó que en todo momento estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y avanza que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte será devuelto al juzgado el siguiente día hábil. Pero aun no ha decido Peinado si le concede permiso alguno y el tiempo se agota.
La medida de la retirada de su pasaporte, - así como fichar quincenalmente y prohibirle su salida de España-, se implantó sin que la Audiencia Provincial de Madrid respondiera al recurso de queja que presentó su defensa buscando el alzamiento de las medidas cautelares que, para la defensa de Gómez son "disparatadas y ofensivas".
La presencia de Gómez no es habitual acompañando al jefe del Ejecutivo en este tipo de cumbres, a la excepción de la celebrada en Madrid con una intensa agenda paralela para los cónyuges de los mandatarios, sí lo ha hecho en ocasiones a la asamblea general de la ONU o a las cumbres del G20.
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Fuente: El Periódico
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