Declara ante el juez Pedraz el comandante que Leire Díez quiso colocar con la directora de la Guardia Civil

Luciendo en su corbata verde las letras “GC” de la Guardia Civil y la cabeza de águila que es símbolo de la Unidad Central Especial, la UCE en la que trabajaba, el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional para ser interrogado por el magistrado Santiago Pedraz.

Los logos de la corbata permitían identificarlo pese a que, una vez más en el paseíllo judicial, se tapaba la cabeza con una gorra beisbolera del monte Capitán del parque Yosemite, la cara con una mascarilla sanitaria y los ojos con unas gafas de sol.

Supuestamente, Leire Díez le prometió que rehabilitaría su honor de guardia civil, que conseguiría que recuperara el puesto como agente de Información, que podría ser incluso asesor especial de la directora general de la Benemérita… y por esas promesas le ha interrogado este martes el juez Pedraz como un peón clave de los intentos de parar su investigación judicial. Con Villalba ha abierto el togado esta semana un nuevo turno de interrogatorios en las pesquisas por la trama de Leire Diez y Santos Cerdán en los aledaños del PSOE.

Sacarle del hoyo

A instancias de la Fiscalía, con argumentos que ha compartido el instructor, el juez Pedraz quiere saber de la participación de Villalba en la red supuestamente urdida por Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset para desacreditar y entorpecer las investigaciones de la UCO como policía judicial.

El comandante Villalba ya fue interrogado por la Guardia Civil el pasado 28 de mayo. Entonces dijo a los agentes de la Unidad Central Operativa del instituto armado que, en dos reuniones que mantuvo con Leire Díez, esta le prometió sacarle del hoyo en el que estaba a cambio de información relevante sobre agentes y mandos de la UCO.

Según su declaración, la intermediaria socialista le había dicho que tenía acceso incluso “al one”, en posible alusión a Pedro Sánchez.

Esas reuniones en las que Leire tentó a Villalba tuvieron lugar el 10 y el 26 de marzo de 2025. Siete días después de la última reunión con Villalba, el 2 de abril de 2025, Leire Díez mantenía un encuentro con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, el tercero de los documentados por la UCO al juez. En esa reunión, Leire Díez le pidió a González la rehabilitación de Villalba. Según la versión de la directora, esta se levantó y no quiso oír más.

Amistad peligrosa

Rubén Villalba declara en la Audiencia Nacional cuando aún no se ha cumplido un mes de que la UCO reflejara en uno de sus últimos informes que le ha encontrado una “fuente de efectivo de origen desconocido, más allá del observado en sus ingresos en cuenta”. Son 145.049 euros ingresados en billetes entre 2017 y 2023 de los que no hay rastro fiscal.

Cuando le abordó Leire, el comandante Rubén Villalba comenzaba a atravesar la delicada tesitura en la que se encuentra. Se había convertido en un garbanzo negro de la Jefatura de Información a la que había servido durante 12 años y desde la que aspiró a un puesto-chollo, bien retribuido, en la embajada de España en Caracas. La causa: su implicación en la trama de hidrocarburos, posteriormente evolucionada al caso Koldo, y una amistad tóxica con el comisionista Víctor de Aldama, el empresario al que dio acceso a ciertos mundillos de la Guardia Civil y proporcionó teléfonos encriptados.

El instituto armado mantiene suspendido en sus funciones al comandante desde la fecha de su detención, a comienzos de marzo de 2024. La Guardia Civil no puede, reglamentariamente, suspenderle de empleo y sueldo mientras dure la investigación judicial, pero, al estar suspendido de funciones, ha perdido todos los complementos en su nómina, explican fuentes del instituto armado.

En esta misma jornada declaran ante Pedraz Patricia Isabel Espinar, promotora del digital Crónica Libre, que utilizaba Leire Diez. Igualmente el empleado en Correos Francisco Ortega, estrecho colaborador de Leire Díez y supuesto montador de los dos encuentros entre la fontanera y Villalba, por encargo de ella.

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