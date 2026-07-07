Podemos complica el final de curso al Gobierno: no apoyará el 'techo de gasto' ni el decreto de vivienda si incluye las peticiones de Junts

Podemos complica el final de curso legislativo al Gobierno y advierte que no apoyará las dos medidas que saldrán este mes de julio del Consejo de Ministros; el techo de gasto y el decreto de vivienda, si este último incluye las peticiones de Junts en materia de incentivos fiscales a propietarios.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, avanzó este martes en rueda de prensa que el techo de gasto, paso previo a los Presupuestos Generales del Estado, "no puede contar con el voto favorable de Podemos", al considerar "está sirviendo para ampliar el rearme, para contribuir a la escalada militar". Fuentes del partido avanzan que la posición de los cuatro diputados morados será la abstención.

En un sentido similar se ha pronunciado sobre el decreto de vivienda que prepara el Gobierno y que incluía la llamada prórroga de los contratos de alquiler, una medida que Junts tumbó en primavera por no incluir incentivos fiscales. En esta ocasión, el Ejecutivo contemplaba incluir estas exigencias del partido de Carles Puigdemont para lograr el 'sí' de sus siete diputados y permitir aprobar la medida.

Pero ahora Podemos avanza que no apoyará el decreto si incluye este tipo de incentivos fiscales. "Nadie puede esperar que Podemos apoye, ni por activa ni por pasiva, regalos fiscales a los caseros", señaló Belarra, que pasó a poner en valor los cuatro votos morados: "Igual que hay votos imprescindibles en la derecha catalana, hay votos imprescindibles en la izquierda. Tiene que quedar claro".

Decreto en julio

Con este movimiento, Podemos complica aún más las posibilidades de que ese decreto saliera adelante, alejando una victoria legislativa que podía suponer un balón de oxígeno al Ejecutivo. El pasado 29 de junio, el Gobierno anunció que aprobará antes del parón veraniego un nuevo real decreto en materia de vivienda con el objetivo de ampliar la oferta de alquiler asequible, reforzar la protección de los inquilinos y recabar el respaldo de sus socios parlamentarios tras el fracaso de un decreto anterior en el Congreso. El Ejecutivo presentó la iniciativa como un paquete de medidas "ambicioso y transversal", negociado entre PSOE y Sumar e incorporando propuestas planteadas por distintos grupos para facilitar su convalidación.

Entre las principales novedades figura una nueva regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, una modalidad que el Gobierno considera utilizada en numerosos casos para eludir los límites previstos en la Ley de Vivienda. La intención es aproximar su régimen jurídico al de los contratos de vivienda habitual, con mayores garantías para los arrendatarios, límites de precio en las zonas declaradas tensionadas y una duración más estable de los contratos.

El decreto también recupera la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, una de las medidas que ya había incluido el Ejecutivo en un real decreto anterior que fue rechazado por el Congreso en abril. En esta ocasión, el Gobierno pretende introducir cambios para atraer el apoyo de formaciones como Junts, entre ellos incentivos fiscales para los propietarios que congelen o reduzcan las rentas de sus viviendas alquiladas.

Además, el paquete incorporará medidas destinadas a incrementar la oferta de vivienda, agilizar procedimientos administrativos y modificar la fiscalidad de los pisos turísticos, elevando el IVA aplicable a este tipo de alojamientos hasta el 21 %, dentro de la estrategia del Ejecutivo para favorecer el uso residencial del parque inmobiliario.

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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió entonces que el objetivo es alcanzar un "gran acuerdo" parlamentario que permita sacar adelante un decreto capaz de responder a la crisis de acceso a la vivienda y evitar un nuevo revés legislativo. El Ejecutivo confía en que la incorporación de propuestas defendidas por distintos grupos facilite una mayoría suficiente para su aprobación, aunque las negociaciones con los socios continúan abiertas y el respaldo definitivo todavía no está garantizado.

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