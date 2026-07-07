Fútbol
El rey Felipe VI solo acepta que la selección llegue a la final del Mundial
La agenda oficial del Rey le impide asistir a los cuartos o a una hipotética semifinal del Mundial, por lo que solo podría volver a ver jugar a la selección si alcanza el partido por el título
El calendario y los compromisos mandan. Si la selección española quiere volver a ver a Felipe VI en la grada durante el Mundial, tendrá que llegar hasta la final. La agenda oficial del Rey no deja margen para una escapada antes del último partido: este viernes tiene previsto estar en Murcia en la entrega de Reales Despachos de la Academia General del Aire y del Espacio, el acto que culmina la formación militar de la princesa Leonor, y el martes 14, fecha de una hipotética semifinal de España, presidirá junto a la reina Letizia la ceremonia de los Premios Princesa de Girona en el Gran Teatre del Liceu, en Barcelona.
La broma se escribe sola: Zarzuela solo puede 'aceptar' que España llegue a la final. No por falta de interés futbolístico, sino por pura incompatibilidad de agenda. España juega los cuartos frente a Bélgica el viernes 10 de julio, el mismo día en que los Reyes y Sofía estarán en San Javier para acompañar a Leonor en el remate de su etapa castrense. Y, si la selección supera esa eliminatoria, disputará la semifinal (contra Francia o Marruecos) el martes 14, cuando Felipe VI y la Reina tienen otro de los compromisos institucionales más relevantes del verano, en Barcelona. La final, en cambio, queda marcada en rojo como la única fecha con verdadero encaje: el domingo 19 de julio, en Nueva York (EEUU). Si España llega hasta ahí, el partido ya no competiría con ningún acto público anunciado de la Corona.
La presidenta de México y el Mundial
Felipe VI tuvo que engarzar su agenda política a la deportivo-institucional recientemente. El pasado 25 de junio viajó a Guadalajara (México) para presenciar el encuentro entre España y Uruguay. Aquel desplazamiento fue mucho más que una cita deportiva. Antes de llegar al estadio hizo escala en Ciudad de México para reunirse con la presidenta, Claudia Sheinbaum, en un encuentro que sirvió para cerrar la crisis diplomática abierta después de que el Gobierno mexicano excluyera al Rey de su toma de posesión y mantuviera la reclamación de una petición de perdón a España por los abusos cometidos durante la conquista de América. El Mundial se convirtió entonces en el escenario elegido para escenificar el deshielo entre ambos países.
El Rey está siempre pendiente de la selección de fútbol. A finales de mayo, 'ayudó' al entrenador, Luis de la Fuente, a comunicar los nombres de los convocados. El jefe de Estado participó en un vídeo que se emitió en el acto de presentación organizado por la Federación en el que una serie de ciudadanos anónimos fue diciendo los nombres de los seleccionados. "Esta es la lista de todo un país. Es la lista de España", remató el Rey.
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Fuente: El Periódico
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