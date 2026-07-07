CUMBRE OTAN
Vox sale en defensa de Meloni frente a las "descalificaciones inaceptables" de Trump: "Es aliada y ejemplo a seguir"
Santiago Abascal considera que el presidente de EEUU "se está equivocando"
Vox toma partido entre dos de sus principales aliados internacionales y sale en defensa de Giorgia Meloni frente a los ataques de Donald Trump, que en las últimas horas se ha burlado de la primera ministra italiana con una imagen en redes sociales asegurando que "necesita una orden de alejamiento". Unas expresiones que por primera vez ha criticado el líder del partido, Santiago Abascal, que ha definido estos comentarios como "descalificaciones inaceptables".
En una entrevista en Telecinco, Abascal ha cuestionado la actitud del presidente estadounidense, en una posición poco habitual en las filas de Vox, que ven en Trump uno de los grandes aliados. Así, el dirigente ha señalado que "no es nada bueno" que Meloni esté siendo objeto de críticas, y advirtió al presidente estadounidense que "no puede tratar a sus aliados como vasallos". "Se está equivocando", remachó.
Abascal sí precisó que considera a Trump un "aliado", vinculando así la tradición de Vox con el movimiento internacional MAGA -"Make America Great Again"-, y asegurando que ambas fuerzas coinciden "en muchas cosas", pero pidiendo que "los aliados sepan respetarse cuando el otro debe defender intereses contrapuestos".
El comentario de Trump hacia Meloni no ha sido el único choque público que han tenido desde que la dirigente italiana criticara la operación estadounidense en Irán. Así, el presidente estatounidense aseguró que la presidenta de Italia había pedido "una y otar vez hacerse una foto" durante la última cumbre del G7, asegurando que accedió "por pena". Meloni replicó negando este extremo y asegurando que "Italia y yo nunca pedimos limosna".
En el mismo sentido que Abascal se pronunció este martes la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, que cerró filas con Meloni, asegurando que "es un ejemplo a seguir" y "una aliada". En rueda de prensa en el Congreso, Millán fue preguntada por el choque entre los líderes internacionales, y cerró filas con la italiana.
"Meloni es un ejemplo a seguir si es que queremos recuperar la prosperidad para Ociddente", advirtió, antes de lanzar un mensaje velado a Trump,recordando que todos los estados aliados "tienen un estatuos igulaitario, aquí no hay vasallaje". En este punto, consideró que "Meloni, que es aliada y amiga, marca el camino para el occidente próximo que tambien queremos para España".
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Fuente: El Periódico
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