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Desastre natural

Juanma Moreno suspende la toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz por el incendio en Los Gallardos

El Gobierno andaluz anunciará una nueva fecha para el acto después del incendio que ha sacudido a la provincia de Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España).

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece ante los medios de comunicación para informar de la estructura y composición del nuevo gobierno. A 9 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). / Joaquín Corchero - Europa Press

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Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decidido suspender el acto de toma de posesión del nuevo Gobierno andaluz, programado este viernes en el Palacio de San Telmo, tras el incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos en el que se han registrado hasta el momento once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves.

El acto de toma de posesión estaba previsto a partir de las 10.00 horas y a continuación el nuevo Ejecutivo, primero de coalición entre PP y Vox, tenía previsto celebrar su primera reunión para iniciar formalmente la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.

"Ante las trágicas consecuencias del incendio de Los Gallardos, se aplaza el acto de toma de posesión de los consejeros que estaba previsto para esta mañana", han informado fuentes del Gobierno andaluz, que comunicarán la nueva fecha en que tendrá lugar el acto.

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Moreno ha trasladado su "profundo pesar" a las familias de las víctimas, así como su cariño a los municipios afectados por el fuego. "Con el alma encogida y rotos de dolor", ha escrito en un mensaje en 'X', en el que ha calificado de "tragedia" y "terrible noticia" lo sucedido.

Fuente: El Periódico

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