Sara Fernández

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Antonio Sanz responde Óscar Puente por el ES-Alert en el incendio de Los Gallardos: "No tiene ni idea de cómo funciona"

El Vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha defendido este sábado desde el puesto de mando avanzado del incendio de Los Gallardos los motivos por los que no se activó el sistema ES-Alert durante las evacuaciones. Lo ha hecho después de ser preguntado por la polémica surgida tras el incendio forestal que ha dejado 12 fallecidos en Almería y ha arrasado ya más de 6.000 hectáreas. Más información