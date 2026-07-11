Feijóo saca pecho tras sus polémicas por la ley de nietos o el absentismo: "Las críticas me dan igual, estoy para dar debates valientes"

El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, saca pecho de sus últimas polémicas con la nacionalización de la ley de nietos, su propuesta para hacer una ley del concebido no nacido y por sus palabras sobre el abstentismo laboral. Unos asuntos por los que ha recibido duras críticas en las últimas semanas. "Me han criticado", señaló, ¿y sabéis lo que os digo? Que me da igual, porque yo estoy aquí para dar debates valientes".

En la clausura del Congreso de Nuevas Generaciones del PP, celebrado este domingo en Valladolid, Feijóo volvió a referirse estos asuntos y a insistir en sus posiciones, repasando todas las críticas recibidas. "Estos días me han criticado porque millones de personas puedan obtener la nacionalidad de un día para otro sin las garantías necesarias y por encima de los límites legales que se habían fijado", comenzó, en referencia a sus polémicas declaraciones en las que tildó de "ingeniería electoral" las 2,4 millones de solicitudes de nacionalización por la llamada ley de nietos, una disposición de la ley de memoria democrática aprobada en 2022.

Feijóo ha insistido en sus recelos en la "ley de nietos, que no es ni ley", dijo, en referencia a la polémica instrucción firmada el 25 de octubre de 2022 que reducía los requisitos para obtener la nacionalidad que venían contemplados inicialmente en la norma. "Como si no se pudiera dudar de las intenciones del sanchismo en unas elecciones", señaló. "¿A quién se le ocurre dudar de Sánchez? Ese espíritu puro y limpio, el espíritu de las primarias del PSOE, por ejemplo. Hombre, si dudan hasta sus compañeros que lo han denunciado", abundó el dirigente.

"Me han criticado por defender una España en la que el absentismo laboral fraudulento no se consienta, sino que se persiga", continuó, en referencia a sus también controvertidas palabras, por las que aseguró que las bajas laborales eran un "cáncer", unas declaraciones que luego el PP tuvo que matizar.

Sobre este punto, Feijóo reinterpretó sus propias palabras y señaló que "me han criticado desde la izquierda y desde algunos sindicatos por pedir que los autónomos y los emprendedores no tengan que pagar de su bolsillo la caradura de unos pocos ni tampoco poco los trabajadores honrados tengan que cubrir ese vacío", dijo, antes de insistir: "Me da igual".

El líder del PP también se refirió a su propuesta para aprobar a nivel nacional una ley del concebido no nacido, señalando que "me han criticado por defender que el gobierno pueda ayudar a aquellas personas que vayan a ser madres o padres desde unos antes de que el niño nazca".

Así, señaló que las críticas venían "por dar continuidad en el año 2026 a lo que yo aprobé como presidente de Galicia en el año 2011, que es ayudar a las familias que esperan un bebé". En este sentido, insistió en que "eso lo aprobé en el 2011 y lo aprobaré como presidente del gobierno otra vez".

Una vez repasadas las polémicas abiertas, pasó a sacar pecho de sus posiciones. "¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual, porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes como vosotros", defendió, ante el auditorio de Nuevas Generaciones.

El líder de la oposición avanzó que impulsará reformas una vez llegue al Gobierno: "No llevo toda mi vida dedicándome a la política y al servicio público para llegar al gobierno de España y conformarme con lo que he elegido", avanzó. "Yo me dedico a esto por para mejorar las cosas y no para renunciar a mis responsabilidades. ni desde el Gobierno, ni desde la oposición", detalló.

"La vivienda es el símbolo de esta época"

El presidente del PP hizo un llamamiento a las juventudes del PP, a las que prometió "reformas" para solventar problemas como el de la vivienda: "Yo quiero ser el presidente de los jóvenes porque merecéis una política mejor y porque no me resigno a que seáis la primera generación que viva peor que vuestros padres", defendió.

Feijóo centró gran parte de su discurso en el principal problema para los españoles, según el CIS. "La vivienda es el símbolo de esta época, el símbolo de lo que ha fallado", comenzó. "Hoy un joven con estudios, con trabajo, con contrato que no puede pagarse un alquiler en su ciudad, que comparte piso a los 30, no porque quiere, sino porque no tiene otra opción", relató. "Eso no es normal y lo han normalizado", criticó. "Yo me rebelo contra esa realidad y os pido que nos rebelemos juntos".

"Queremos jóvenes libres, jóvenes propietarios de su vida, no inquilinos permanentes de la mentira, de la división y de aquellos que llevan tanto tiempo fallándoos", reclamó. "No, seáis inquilinos de todos ellos, sed propietarios de vuestra vida, de vuestras decisiones y de vuestras oportunidades", continuó el dirigente.

Feijóo, aseguró que impulsará "reformas" para revertir estos problemas, aunque sin concretar en qué consistirían, "para que España se construya más vivienda, para que los jóvenes tengáis más facilidades para acceder a un alquiler razonable y una hipoteca. Para que podáis ahorrar, para que tengáis sueldos mejores y para que podáis aspirar para construir el proyecto de vida que queráis". "Somos el partido de las reformas y vamos a reformar lo que no funciona en nuestro país".

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En este sentido, Feijóo lanzó un mensaje a las juventudes populares: "Os prometo que trabajar servirá para vivir, que estudiar servirá para progresar, que formar una familia no será un lujo, que alquilar una vivienda no sea una condena, que comprar una vivienda no será una fantasía, que los jóvenes no queréis que os paguen el tren y los videojuegos -dijo, en referencia al bono cultural-, que lo que queréis es futuro y a eso se tiene que dedicar la política".

Fuente: El Periódico