Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aemet episodio intenso calorBetis Sevilla FC César PalaciosAbsuelto habitación hotel ChiclanaAccidente Dos HermanasMorante BetisBar barato de SevillaPantallas gigantes EspañaTasa turística VoxRobson BetisSelectividad 2026
instagramlinkedin

Rescatadas 135 personas migrantes en un cayuco al sur de Gran Canaria

Un helicóptero de Salvamento Marítimo localizó el cayuco durante la madrugada tras una alerta del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE)

Rescatadas 135 personas migrantes, entre ellas un menor, a bordo de un cayuco próximo a Gran Canaria

Rescatadas 135 personas migrantes, entre ellas un menor, a bordo de un cayuco próximo a Gran Canaria / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Un total de 135 personas migrantes, entre ellas nueve mujeres y un posible menor de edad, fueron rescatadas durante la madrugada de este domingo cuando navegaban a bordo de un cayuco en aguas próximas al sur de Gran Canaria.

La operación comenzó pocos minutos después de la medianoche, cuando la Guardia Civil alertó a Salvamento Marítimo tras detectar, a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una embarcación que navegaba a unas diez millas náuticas (unos 18,5 kilómetros) al sur de la Isla.

Tras recibir el aviso, el centro de coordinación movilizó distintos recursos y solicitó la colaboración de varios buques que se encontraban en la zona, aunque ninguno logró localizar inicialmente el cayuco.

Finalmente, el helicóptero Helimer 205, que regresaba a su base tras otro servicio, avistó la embarcación y facilitó su posición a la Guardamar Urania, que llevó a cabo el rescate de las 135 personas que viajaban a bordo.

Todos los ocupantes son de origen subsahariano y fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, donde el desembarco concluyó en torno a las 03.15 horas.

Noticias relacionadas

Según los datos recopilados por EFE, durante el primer semestre de 2026 la denominada ruta canaria ha registrado la llegada irregular de 3.175 personas desde la costa africana al Archipiélago.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Del perfume al champú, del detergente a la mermelada: Bordas, la firma sevillana que da sabor y olor a productos en los cinco continentes
  2. El proyecto de tren entre Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla destinará 1,5 millones a expropiaciones y derribará dos naves industriales de Alcosa
  3. El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo platos enormes de comida casera por 3 euros: 'No puede ser más barato
  4. Cincuenta motos a gran velocidad, con acrobacias y maniobras para desafiar a la Policía: el reto que rozó la tragedia en Sevilla
  5. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 12 de julio de 2026
  6. La zona cero del incendio de Almería, Los Gallardos, incumple la obligación de tener plan de emergencias
  7. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 11 de julio de 2026
  8. Farolas 'santelminas' para Los Remedios: Sevilla instala en el barrio un modelo inspirado en la estética del Puente de San Telmo

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este lunes 13 de julio de 2026

Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este lunes 13 de julio de 2026

VÍDEO | Así es la guía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla

Así es la nueva Guía de Servicios Sociales para Sevilla: ayudas, vivienda, empleo y una especial atención a los colectivos vulnerables

Así es la nueva Guía de Servicios Sociales para Sevilla: ayudas, vivienda, empleo y una especial atención a los colectivos vulnerables

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 13 de julio de 2026

Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 13 de julio de 2026

EuroDreams: Resultado del sorteo de este lunes 13 de julio de 2026

EuroDreams: Resultado del sorteo de este lunes 13 de julio de 2026

Aemet anuncia "un episodio intenso" pero no confirma una tercera ola de calor en Andalucía: se esperan 46 grados en estas provincias y calima

Aemet anuncia "un episodio intenso" pero no confirma una tercera ola de calor en Andalucía: se esperan 46 grados en estas provincias y calima

El Betis anuncia la ampliación de contrato de José Antonio Morante hasta 2030

El Betis anuncia la ampliación de contrato de José Antonio Morante hasta 2030

DIRECTO | Díaz Ayuso participa en el homenaje a Miguel Ángel Blanco

Tracking Pixel Contents