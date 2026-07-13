Los Miura cumplen en su enésima participación en San Fermín con un encierro peligroso y limpio

Los toros de la ganadería sevillana de Miura han cumplido en su enésima participación en los encierros de los Sanfermines con una carrera rápida, noble y limpia, en la que los bravos han encabezado prácticamente todo el recorrido, cinco de ellos hermanados y el sexto más descolgado pero sin hacer por los mozos.

Con menos participantes que en los últimos días, en este lunes de Sanfermines en el que los de Miura han protagonizado excepcionalmente el penúltimo encierro cuando lo habitual es que cierren la serie, los astados de la divisa sevillana han dejado correr y disfrutar a los mozos y mozas, con un parte médico en el que solo constan 8 contusionados y ningún corneado.

Puntuales a las 8:00 horas, han salido desde los corrales de Santo Domingo con un cabestro por delante, que rápidamente se ha visto igualado por tres de los toros, a los que paulatinamente en la cuesta se han sumado todos los hermanos.

Algo estirada, y mirando hacia su izquierda, la manada ha avanzado veloz agrupada por la cuesta con un cabestro en cabeza, una disposición en la que han atravesado una plaza del Ayuntamiento que evidenciaba mucha menos afluencia de participantes que en días precedentes.

En el tramo de Mercaderes uno de los de Miura ha resbalado y, pese a que rápidamente se ha puesto en pie, este toro se ha quedado ya cerrando la manada durante todo el recorrido, en el que sus cinco hermanos han seguido agrupados y en cabeza.

Así han tomado la curva de Estafeta, de forma limpia y sin incidencias destacadas, con una larga calle con ligera cuesta arriba en la que la menor aglomeración de corredores y la disposición de la manada ha permitido el acompañamiento de corredores, con algunas caídas por la velocidad y el apuro de la noble manada.

Rapidísimos los toros, con trompicones a su alrededor, han permitido carreras más largas que otros días por el mayor espacio en el recorrido, que los primeros cinco toros -en dos pequeños grupos de tres y dos- han tomado el tramo de Telefónica, mientras el sexto, algo suelto, hacía un limpio trazado.

Así han irrumpido en el coso taurino y, con aparente despiste, los cinco primeros han paseado con calma hasta dar una vuelta al ruedo a la que se ha unido el sexto Miura, lo que ha hecho que, ya definitivamente agrupados, hayan entrado tras 2 minutos y medio en los chiqueros.

Desde allí los recibirán esta tarde los diestros Manuel Escribano, Pepe Moral y Jesús Enrique Colombo, que forman la terna para el penúltimo día de la feria del Toro de Pamplona.

Ocho heridos, ninguno por asta

El penúltimo encierro de los Sanfermines ha dejado un primer parte médico con ocho incidencias, ninguna de ellas por asta. Según el parte médico facilitado en el Hospital Universitario de navarra, un corredor mayor de 25 años, con una contusión maxilofacial, ha sido trasladado al ambulatorio Doctor San Martín.

Cuatro más, también varones mayores de 25 años, han sido conducidos al hospital, dos de ellos con contusión craneal, otro con contusión con deformidad en el brazo derecho y un cuarto con herida de cara y contusión en la espalda.

Fuente: El Periódico