Sánchez compromete recursos para la reconstrucción tras el incendio en Los Gallardos (Almería) y llama al PP a un pacto de Estado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comprometido la puesta a disposición de recursos del Estado para la “reconstrucción” tras el devastador incendio en Los Gallardos (Almería) con el objetivo de que la población afectada pueda recuperar la normalidad con la mayor celeridad posible. Durante una visita este lunes al Puesto de Mando Avanzado de Turre (Almería), el jefe del Ejecutivo ha visibilizado la coordinación y cooperación entre administraciones para atajar las llamas en el incendio en Los Gallardos.

Lo ha hecho en una comparecencia conjunta con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien también resaltó el “trabajo en red” en la lucha contra el fuego. Con todo, Sánchez ha vuelto a insistir a la oposición en la necesidad de impulsar las medidas del pacto de Estado frente a la emergencia climática que puso sobre la mesa tras los incendios del pasado verano.

“No solo es reaccionar, sino que tenemos que prevenir”, instó tras resaltar que el pasado año un tercio de la superficie calcina en Europa se produjo en España. Desde la constatación de que "la emergencia climática", llamó a todas las administraciones a estar a la altura ante estos desafíos y desbloquear las medidas y recursos para "articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática".

Sánchez ha advertido que "vamos a tener un verano complejo y complicado", por lo que reiteró que el Gobierno mantendrá la alerta y desplegará su plan de lucha contra incendios "para responder con la máxima celeridad". Tanto Juanma Moreno como Sánchez han coincidido en la necesidad ahora de investigar las causas del incendio que ha causado la muerte a 12 personas y ha quedado estabilizado tras calcinar 7.000 hectáreas.

Fondos permanentes para la prevención

Frente al negacionismo, el presidente del Gobierno resaltó la necesidad de "concienciar" sobre los efectos del cambio climático y actuar en consecuencia desde una perspectiva que aúne tanto a las instituciones como a la sociedad civil organizada. También a través de la formación de los jóvenes en los centros educativos sobre cómo reaccionar ante incendios o emergencias de este tipo.

Entre las propuestas más destacadas del pacto de Estado destaca la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. Un organismo enfocado en mejorar la "la coordinación y toma de decisión compartida" entre las diferentes instituciones, tratando de garantizar "el buen funcionamiento del sistema". Por otra parte, se plantea crear fondos permanentes, "dotados con recursos económicos nacionales y autonómicos", para acelerar la reconstrucción de los municipios afectados y para financiar trabajos de limpieza, acondicionamiento y construcción tras los incendios.

Fuente: El Periódico