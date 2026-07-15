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Caso Azagra

El abogado de David Sánchez anuncia el recurso contra la condena: "Esperaba que fuera plenamente absolutoria"

La defensa del hermano del presidente del Gobierno considera el fallo "desproporcionado" y prepara la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

El abogado de David Sanchez, Emilio Cortés, a la salida de la Audiencia de Badajoz durante el juicio por su contratación en Diputación de Badajoz.

El abogado de David Sanchez, Emilio Cortés, a la salida de la Audiencia de Badajoz durante el juicio por su contratación en Diputación de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

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Jonás Herrera

Badajoz

La defensa de David Sánchez no da por cerrada la batalla judicial. Tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena al hermano del presidente del Gobierno a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa por la modificación de su plaza de coordinador de conservatorios a jefe de la Oficina de las Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, su abogado, Emilio Cortés, confirma que el fallo será recurrido.

La resolución judicial condena también al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa y absuelve a los once acusados del delito de tráfico de influencias.

La sentencia es "recurrible"

Tras conocer el contenido de la sentencia, Cortés es tajante sobre la sentencia y tiene claro el siguiente paso de la defensa: "Recurrible". El letrado explica que ya están trabajando focalizados en el recurso de apelación que presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), aunque todavía no ha decidido cuáles serán los argumentos principales.

"Estoy ahora mismo con el estudio. Tenemos claro que vamos a presentar el recurso. Ya veremos más adelante exactamente en qué lo centramos. Ahora estamos en esa fase de estudio y recurriremos seguro", afirma.

Cortés esperaba la absolución

La sentencia, de 377 páginas, considera acreditado que la modificación del puesto ocupado por David Sánchez se realizó para adaptar sus funciones a la actividad que realmente desarrollaba, lo que lleva a la Sala a condenarlo por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. Sin embargo, los magistrados lo absuelven del delito de tráfico de influencias al no considerar probado que utilizara su condición de hermano del presidente del Gobierno para influir en el proceso.

Pese al fallo condenatorio, Emilio Cortés reconoce que el resultado judicial no era el esperado por la defensa. "Esperaba que fuera plenamente absolutorio", asegura a este diario.

Además, el abogado también avanza el objetivo del recurso que preparan durante el plazo legal de diez días: "Vamos a intentar que se estime la apelación y que quede completamente absuelto", señala, aunque evita adelantar la estrategia jurídica. "Estamos estudiando. Hasta el momento no tenemos ni idea cierta de por dónde vamos a ir", añade.

Archivo - Los nueve acusados del caso David Sánchez en el juicio de la Audiencia Provincial de Badajoz

Archivo - Los nueve acusados del caso David Sánchez en el juicio de la Audiencia Provincial de Badajoz / Pool - Archivo

Una pena que considera "desproporcionada"

La sentencia impone a David Sánchez una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Una sanción que la defensa considera excesiva. "Me parece un poco desproporcionada porque se trata de un desvalor administrativo pretendidamente irregular y nos estamos yendo a un umbral muy alto de penas". Por ese motivo, además del sentido condenatorio de la sentencia, el letrado va más allá: "Incluso la pena también la consideramos desproporcionada", valora Cortés.

El abogado recuerda que la resolución no impone penas de prisión, tal y como reclamaban algunas de las acusaciones populares durante el juicio. "La prevaricación no tiene pena privativa de libertad aparejada, sino solamente pena de inhabilitación. El que tiene pena de privación de libertad es el delito de tráfico de influencias y por ese delito han sido absueltos los acusados", detalla.

David Sánchez "está muy bien"

Respecto al estado de ánimo de David Sánchez tras conocer la sentencia, Emilio Cortés asegura que afronta esta nueva fase del procedimiento con tranquilidad y confianza en el recurso.

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"Está muy bien. Con muchas ganas de que se estime el recurso y terminar con esto", concluye el abogado del hermano del presidente del Gobierno.

David Sánchez a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz hoy Martes 9 de Junio

David Sánchez a su llegada a la Audiencia Provincial de Badajoz en la última sesión de juicio por su contratación en la diputación. / Jesús G. Hinchado

Fuente: La Crónica de Badajoz

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