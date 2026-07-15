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Barómetro de julio

El CIS publica su primera encuesta tras la condena a prisión de Ábalos y la imputación de la directora de la Guardia Civil

El sondeo de junio reflejó la menor distancia entre PSOE y PP del último año

El exministro José Luis Ábalos, en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas.

El exministro José Luis Ábalos, en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso mascarillas. / J.J. Guillén / EFE

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Jose Rico / Agencias

Barcelona

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicará este miércoles, a las 12.30 horas, el barómetro de julio, la primera encuesta realizada tras la condena a 24 años de cárcel del exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas' y tras la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas, en el marco del caso Leire Díez.

El sondeo de junio volvió a situar al PSOE en cabeza, pero su estimación de voto se redujo al 31,3%, casi cinco puntos menos que el mes anterior, y su ventaja sobre el PP se recortó a 4,2 puntos, la más baja del último año. Por contra, el PP subió más de dos puntos, hasta el 27,1%.

En la tercera plaza seguía Vox, con una estimación de voto del 15,8%, cuatro décimas menos que en mayo. Detras aparecía Sumar, con un apoyo calculado en el 6,4%, mientras que Podemos crecía tres décimas alcanzando un 2,8% y el partido Se Acabó la Fiesta del eurodiputado Alvise Pérez caía medio punto hasta el 1,9%.

Gráfico que muestra la evolución de la estimación de voto del CIS.

24 años de cárcel

Fue el 22 de junio cuando el Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, mientras que al empresario Víctor de Aldama le aplicó la atenuante de colaboración con la Justicia y redujo su pena a 4 años y 6 meses de cárcel por delitos de organización criminal y cohecho.

Y ya en julio, mientras el CIS hacía el trabajo de campo para el barómetro, llegó la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, por su implicación en el caso Leire, la conocida como 'fontanera' socialista que habría maniobrado para frenar las causas judiciales contra los socialistas.

Presión en el Congreso

A raíz de la condena a Ábalos, el PP aprovechó para llevar al último pleno ordinario del Congreso una moción políticamente no vinculante, pero que salió adelante con apoyo de Vox y Junts, en la que se instaba al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o a dimitir por los escándalos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar.

Dos días después, Sánchez, que insiste en que las elecciones generales serán en 2027, recibió un espaldarazo del comité federal del PSOE, en una reunión en la que las únicas voces discordantes fueron de las del presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, y la de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés.

Ley de nietos

En el marco de la investigación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, el sustituto del juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso y quitó el pasaporte a la investigada, permitió a Gómez viajar a Londres para acudir a la graduación de una de sus hijas, pero no a la cumbre de la OTAN en Ankara.

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A principios de julio también saltó al debate político la supuesta "ingeniería electoral" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, achacó al Gobierno por la llamada ley de nietos, una disposición adicional de la ley de memoria democrática que permitió solicitar, hasta octubre de 2025, la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio por motivos políticos o por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

Fuente: El Periódico

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