Encuesta CIS: El PSOE amplía a 8 puntos su ventaja sobre el PP pese a los casos de corrupción

El primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras la condena a 24 años de cárcel del exministro José Luis Ábalos por el 'caso mascarillas' no solo no refleja erosión alguna en las expectativas del PSOE, sino que muestra cómo los socialistas amplían la ventaja sobre un PP a la baja. El sondeo también llega tras la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO) del instituto armado, Manuel Llamas, en el marco del caso Leire Díez. En concreto, la distancia entre socialistas y populares ha aumentado de 4,2 a 7,9 puntos en el último mes a pesar del goteo de informaciones sobre las distintas causas judiciales que afectan al PSOE o al entorno del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según el CIS, Sánchez ganaría las elecciones con el 33% de los votos, 1,7 puntos más que en junio, cuando la diferencia entre los dos principales partidos se redujo a su menor distancia del último año. Alberto Núñez Feijóo, en el último mes se ha enredado con algunas propuestas que han generado controversia, como las bajas laborales, pierde dos puntos respecto al anterior barómetro y se quedaría en el 25,1% de los sufragios.

Barómetro del CIS de julio de 2026, que presenta los resultados en forma de tabla.

El estudio se realizó entre el 1 y el 6 de julio sobre una muestra de 4.020 entrevistas, coincidiendo con la investidura del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras pactar con Vox, formación que perdería medio punto, mientras el PSOE sube 1,7 puntos.

Por su parte, Sumar baja tres décimas en estimación de voto hasta un apoyo del 6,1% mientras ERC sube ocho décimas (hasta el 2,7%) y Se Acabó la Fiesta supera a Podemos al cosechar siete décimas más, que dejan a la formación con un 2,6%, una décima por encima de los morados.

Gráfico que muestra la evolución de la estimación de voto del CIS a lo largo del tiempo.

24 años de cárcel

Fue el 22 de junio cuando el Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, mientras que al empresario Víctor de Aldama le aplicó la atenuante de colaboración con la Justicia y redujo su pena a 4 años y 6 meses de cárcel por delitos de organización criminal y cohecho.

Y ya en julio, mientras el CIS hacía el trabajo de campo para el barómetro, llegó la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO, Manuel Llamas, por su implicación en el caso Leire, la conocida como 'fontanera' socialista que habría maniobrado para frenar las causas judiciales contra los socialistas.

Presión en el Congreso

A raíz de la condena a Ábalos, el PP aprovechó para llevar al último pleno ordinario del Congreso una moción políticamente no vinculante, pero que salió adelante con apoyo de Vox y Junts, en la que se instaba al presidente Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza o a dimitir por los escándalos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar.

Dos días después, Sánchez, que insiste en que las elecciones generales serán en 2027, recibió un espaldarazo del comité federal del PSOE, en una reunión en la que las únicas voces discordantes fueron de las del presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, y la de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés.

Ley de nietos

En el marco de la investigación a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, el sustituto del juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso y quitó el pasaporte a la investigada, permitió a Gómez viajar a Londres para acudir a la graduación de una de sus hijas, pero no a la cumbre de la OTAN en Ankara.

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A principios de julio también saltó al debate político la supuesta "ingeniería electoral" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, achacó al Gobierno por la llamada ley de nietos, una disposición adicional de la ley de memoria democrática que permitió solicitar, hasta octubre de 2025, la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a ella como consecuencia del exilio por motivos políticos o por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

Fuente: El Periódico