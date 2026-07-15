Encuesta GESOP: El 60% de los españoles apoyan reformar la ley electoral para facilitar que gobierne la lista más votada

En la última década, no ha habido llamada a las urnas que no terminara después en el mismo debate: ¿debe gobernar la lista más votada? El PP, sobre todo, ha defendido esta idea tras cada cita electoral y en las últimas semanas ha puesto sobre la mesa una variante, que el partido que logre más votos obtenga un "plus" de diputados en el Congreso para garantizar la estabilidad. Con unos comicios generales a menos de un año vista, seis de cada diez españoles están de acuerdo con modificar la ley electoral para que la lista más votada sea la que gobierne.

La Encuesta Política de España elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica señala que el 60,6% está de acuerdo "en cambiar la ley electoral para garantizar que la lista más votada pueda gobernar". Tan solo un 28,9% se muestra contraria a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) o, incluso, a una posible modificación de la Constitución, algo que podría ser necesario para adecuar el ordenamiento jurídico español a esta propuesta.

Los jóvenes se desmarcan

Fue Alberto Núñez Feijóo quien planteó hace un par de semanas que el partido más votado reciba un "plus de diputados" que facilite la "estabilidad" y la conformación de gobierno. Días más tarde lo repitió el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Afterwork de EL PERIÓDICO, donde aseguró que, "sin romper la proporcionalidad, sería bueno que hubiera un plus de gobernabilidad". Seis de cada diez españoles concuerdan y, especialmente, las mujeres, donde el porcentaje se eleva hasta el 62,3%.

Las mujeres, con independencia del partido al que votaron en las últimas elecciones o de su edad, están más a favor de que el partido ganador de las elecciones llegue a la Moncloa. La brecha, en términos de género, se muestra en el rechazo a esta propuesta: el 33,1% de los hombres están en contra, mientras que la cifra desciende al 24,9% en el caso de las mujeres. Eso sí, ellas son mucho más precavidas a la hora de responder y cerca del 12% no sabe qué respuesta dar, mientras que solo el 6,4% duda ante esta pregunta.

Imagen relacionada con la ley electoral

Ante la idea de reformar la ley electoral, son los más jóvenes (entre 18 y 29 años) quienes más se oponen (41,9%) y donde la cifra de respaldo cae por debajo de la mitad, al 49,6%, algo que no ocurre en ningún otro segmento de edad, donde los porcentajes de aprobación rondan el 62%. Además, son los hombres menores de 29 los que más lo rechazan (46,5%) y las mujeres mayores de 30 las que más de acuerdo están con facilitar el gobierno a la lista más votada (62,9% o más).

Quizá porque Feijóo ha puesto la idea sobre la mesa o porque las encuestas apuntan a un escenario en el que el PP tendrá que pactar con Vox, es el votante popular quien más de acuerdo está con esta medida, un 89,6% frente a un exiguo 4,3% que se opone. Cifras muy altas también entre quienes apoyaron a Santiago Abascal en 2023, con un 80,7% a favor. En el electorado ultra destacan dos datos: el respaldo de las mujeres (92,6%) frente al de los hombres (71,8%) y que entre los jóvenes de 18 a 29 años solo está de acuerdo un 56,2%.

Territorios y estudios

La situación cambia a la hora de analizar al electorado de los partidos de izquierdas. El 54,4% de los votantes que escogieron la papeleta del PSOE en los últimos comicios están a favor de reformar la ley electoral, una cifra que se desploma hasta el 27,7% de los que optaron por la de Sumar. Tampoco convence entre el electoral de ERC y de Junts, donde el porcentaje de aprobación se establece en torno al 33% y 36% respectivamente.

La encuesta del GESOP deja otros dos datos relevantes. El primero es que facilitar que gobierne el partido ganador de las elecciones tiene un menor respaldo en Catalunya (50,6%), Galicia (43%) y País Vasco (41,2%), las tres comunidades en las que existen fuertes formaciones nacionalistas o independentistas que verían peligrar su influencia en el Congreso con esta medida. Por otro lado, la propuesta es mejor vista por los sectores con un nivel de educación bajo (69,8%) que entre los de un nivel alto (53,7%).

Ficha técnica del sondeo Empresa responsable: GESOP. Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas y online. Ámbito del estudio: España. Población objetivo: Población mayor de edad con derecho a voto. Dimensión de la muestra: 1.001 entrevistas. Tipo de muestreo: Proporcional por comunidad autónoma y dimensión de municipio. Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad. Margen de error: ± 3,1% bajo el supuesto de m.a.s. en universos infinitos, máxima indeterminación estadística (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95%. Trabajo de campo: Del 6 al 9 de julio de 2026.

Ñ

Fuente: El Periódico