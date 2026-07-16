Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pantalla gigante en SevillaNueva camiseta BetisLuis de la Fuente y ScaloniB2 obligatorio en UniversidadVelá de TrianaEntrevista a OliAvisos incendio TrianaOla de calor AndalucíaJesús Aguirre se despide
instagramlinkedin

Voz en el exterior

Albares presenta la nueva Estrategia de Diplomacia Pública para proyectar al mundo la "España real"

El ministro defiende que la diplomacia es "tarea de todos" y reivindica la "identidad sólida" con que cuenta ya España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la clausura de la presentación de la nueva Estrategia de Diplomacia Pública de España 2026-2028

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la clausura de la presentación de la nueva Estrategia de Diplomacia Pública de España 2026-2028 / Marta Fernández - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presentado este jueves la nueva Estrategia de Diplomacia Pública con la que el Gobierno busca hacer llegar al mundo la "España real", frente al auge de la desinformación y las narrativas que promueven los discursos de odio.

En un acto en la sede de Exteriores, el ministro ha defendido que esta primera estrategia era "necesaria", si bien ha reconocido que "no inventa nada nuevo, lo organiza, lo coordina, lo fortalece" y recoge también los valores de "respeto, unidad, cooperación, convivencia y diversidad" que definen la identidad española.

"La diplomacia no puede limitarse a las relaciones entre gobiernos, tiene que dirigirse a las personas. Eso es la diplomacia pública, el diálogo con las sociedades de otros países para explicarles quiénes somos, qué defendemos, qué ofrecemos", ha explicado el ministro, incidiendo en que "la diplomacia es de todos, de toda la sociedad".

"Es una tarea diaria que se lleva a cabo en todos los rincones, allí donde nuestra imagen se proyecta", ha añadido, citando entre otros a las empresas, los investigadores o los artistas que trabajan fuera de España e incluso a la selección española de fútbol que el domingo jugará la final del Mundial con Argentina.

ESPAÑA YA TIENE UNA IDENTIDAD SÓLIDA

En opinión de Albares, "España no necesita inventarse una identidad internacional" sino que ya tiene una "muy sólida e identificada", sino que lo que se hace con la nueva estrategia es "dar un paso más para proyectarla con fuerza, con coherencia, con continuidad y con ambición".

"Porque un país que inspira confianza como hace España, atrae inversión (...), atrae talento, atrae oportunidades, construye alianzas y, en definitiva, defiende mejor sus intereses y sus valores", ha remarcado para justificar la necesidad de un documento como el que ha presentado.

El objetivo no es otro que "proyectar la España real: Una democracia sólida, plural, comprometida con los Derechos Humanos y con el multilateralismo. Un país que no impone, sino que dialoga. Un país que cree que la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación", ha enumerado.

Para ello, ha dicho el ministro, España cuenta con "un ecosistema de proyección exterior que pocos países pueden igualar", citando no solo a embajadas y consulados, sino a la AECID, el Instituto Cervantes o el ICEX, sino también a actores no estatales como empresas o universidades.

CUATRO EJES

La estrategia, ha explicado Albares, se vertebra en torno a cuatro ejes con objetivos y acciones concretas. El primero de ellos es el "posicionamiento", con el que se busca "renovar la proyección internacional" e impulsar una "identidad propia".

El segundo, ha añadido, es el "impacto", lo que pasa por obtener "resultados concretos". En este sentido, se busca atraer inversión extranjera en sectores estratégicos, además de captar talento científico e investigador internacional.

El tercer eje, ha explicado Albares, es la "operatividad". "Los instrumentos existen, pero están repartidos entre distintos ministerios e instituciones y esta estrategia los articula bajo una narrativa" y se dota de "un grupo de trabajo interministerial que va a implicar a todos los departamentos con competencias en la materia".

Noticias relacionadas

Por último, ha concluido, está la comunicación, identificando "a quién queremos hablar" pero también "cómo lo queremos hacer". "Hoy la comunicación, cuidar de nuestra comunicación y las fuentes de información, es el mejor instrumento frente a la desinformación, frente a la manipulación, frente a las injerencias extranjeras que quieren interferi en nuestros procesos democráticos, frente a los discursos del odio, que quieren romper lo más precioso que tenemos, nuestra convivencia", ha reivindicado.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Roberto Brasero avisa de que esta provincia andaluza será la que más sufrirá el calor: 'Empieza el período más fuerte
  2. Jesús Aguirre se despide al mes como presidente del Parlamento andaluz: 'Pido perdón a sus señorías si alguna vez les he faltado
  3. Este pueblo de Sevilla se prepara para celebrar este mes su conocido Mercadillo Nocturno con artesanía, segunda mano y moda
  4. Los nombramientos de Susana Díaz y María Jesús Montero en el Senado o el nuevo vicepresidente del Parlamento: los partidos andaluces aprueban en julio los nombramientos tras el pacto PP-Vox
  5. El mercadillo de antigüedades de Sevilla que ofrece cada sábado artículos de segunda mano, coleccionismo y curiosidades: horarios y ubicación
  6. El Gobierno andaluz corrige 'errores' en competencias en menos de 48 horas: 'Donde dice... debe decir
  7. Andalucía, camino de los 44 grados: Aemet ya avisa de una posible nueva ola de calor en una nota urgente
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 15 de julio de 2026

Argentina y la fiesta que no quiere terminar

Argentina y la fiesta que no quiere terminar

60 años después, El Jamón completa su expansión por Andalucía con la compra de Supermercados Dani

60 años después, El Jamón completa su expansión por Andalucía con la compra de Supermercados Dani

La Universidad de Sevilla estudia cobrar por visitar edificios "emblemáticos" y el futuro museo: se aprueban unas cuentas con 14,5 millones de déficit

La Universidad de Sevilla estudia cobrar por visitar edificios "emblemáticos" y el futuro museo: se aprueban unas cuentas con 14,5 millones de déficit

VÍDEO | Una actuación de The Prodigy

VÍDEO | Una actuación de The Prodigy

The Prodigy vuelve a Sevilla para revolucionar Icónica Santalucía Sevilla Fest con su potente directo electrónico

The Prodigy vuelve a Sevilla para revolucionar Icónica Santalucía Sevilla Fest con su potente directo electrónico

María Vetican, veterinaria: “Los perros no deben sedarse para viajar en la bodega de un avión”

María Vetican, veterinaria: “Los perros no deben sedarse para viajar en la bodega de un avión”

Fallece Fina García, la profesora sevillana que dejó una lección de vida a los 27 años: "Me voy feliz y en calma"

Fallece Fina García, la profesora sevillana que dejó una lección de vida a los 27 años: "Me voy feliz y en calma"

Consulta aquí las segundas notas de corte en todas las universidades de Andalucía: Granada continúa encabezando el ranking

Consulta aquí las segundas notas de corte en todas las universidades de Andalucía: Granada continúa encabezando el ranking
Tracking Pixel Contents