La directora y el DAO de la Guardia Civil declaran como investigados ante el juez Pedraz por supuestas presiones a la UCO

Jornada de alta tensión en la Guardia Civil, con los dos principales miembros de su cúpula compareciendo ante la Justicia como investigados. La directora general del instituto armado, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, han acudido este jueves a la convocatoria del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el expansivo caso Leire, de supuesta corrupción en los aledaños del PSOE.

Con una diferencia de apenas unos minutos han llegado ambos, en coches separados, a su cita con el juzgado. Su intención, según fuentes próximas al caso, era de la de contestar a todas las partes, tratando de aportar un detalle más a la argumentación de su inocencia. Mercedes González comparece para aclarar sus -al menos dos- reuniones con Leire Díez, en una de las cuales la muñidora socialista le planteó rehabilitar irregularmente al comandante procesado de la Guardia Civll Rubén Villalba, que colaboraba con la trama.

El DAO ha sido llamado después de que dos informes de la UCO, uno de ellos de testimonios de testigos, hayan recogido las sospechas de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre intentos de entorpecer la investigación de esa unidad sobre la corrupción, abirendo investigaciones reservadas contra miembros de la UCO o impartiendo instrucciones como la de "ponerse de perfil" en casos de relieve político.

Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, entra en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

El juez Pedraz quiere saber si realmente se presionó a los agentes que, bajo las órdenes directas del teniente coronel Antonio Balas, investigan los manejos de Leire Díez.

Momento clave

La comparecencia de la directora general se produce después de que diera una última versión sobre esas reuniones en el Senado: fueron citas "para tomar café", y esos encuentros presenciales cuando Leire Díez le hizo la petición irregular. Sobre el contenido de posteriores conversaciones vía Whatsapp no se sabe nada, pues González activó el borrado de los mensajes en su perfil.

El DAO, por su parte, comparece 24 horas de que tenga que acudir al Senado para explicar ante la comisión del caso Koldo su relación con los mandos de la UCO y de la Policía Judicial de la Guardia Civil, dos generales que le señalan directamente en las testificales del caso.

La plataforma Hazte Oír ha pedido al letrado del PP Alberto Durán, que representa a la unión de acusaciones particulares en el caso Leire, que tramite una petición de vistilla para la imposición de prisión provisional a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y el DAO Llamas, dado “el riesgo de fuga evidente” y el de “reiteración delictiva”, ha explicado a las puertas de la Audiencia Nacional el abogado del colectivo ultraconservador, Javier María Pérez Roldán.

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En un acto con escasos precedentes en el entorno físico de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en Madrid, la plataforma ultra Hazte Oír, una de las promotoras de las acusaciones que se formulan en el caso Leire -pero no personada como parte porque el juez Pedraz fundió toda la acusación popular en el PP-, ha desplegado una pancarta con las fotos de la directora General de la Guardia civil, Mercedes González, y el DAO del cuerpo, el teniente General Manuel Lamas, con el eslogan “vuestro honor ni se divisa”, haciendo un juego de palabras con el lema tradicional de la Guardia Civil “el honor es mi divisa”.

Fuente: El Periódico