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Sentencia del TJUE

El Constitucional estudiará la sentencia del TJUE sobre la amnistía para su posterior pronunciamiento mientras el Supremo guarda silencio

El TC ya validó la norma de gracia, pero estaba esperando el fallo europeo para resolver los recursos de amparo interpuestos

Tres magistrados del TJUE durante la lectura de la sentencia.

Tres magistrados del TJUE durante la lectura de la sentencia. / Pablo Garrigós / EFE

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Luis Ángel Sanz

Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará y analizará a partir de ahora la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para posteriormente pronunciarse sobre los recursos de amparo interpuestos, aunque eso será ya después del verano, a partir de septiembre u octubre. El expresident Carles Puigdemont y los otros exconsellers llevaron al Constitucional la negativa del Tribunal Supremo (TS) a aplicarles la Ley de Amnistía al entender que hubo lucro personal, una de las excepciones previstas en la norma para evitar que se pudieran beneficiar de la medida de gracia las personas encausadas por corrupción.

El TC ya validó en dos sentencias la norma española, pero estaba esperando el fallo del tribunal comunitario para emitir su veredicto sobre la negativa del TS a aplicar la amnistía a los líderes del procés. Fuentes del Constitucional han explicado hoy mismo que no va a haber ninguna reacción, ni pronunciamiento hasta que no se analice la sentencia en profundidad. El Supremo, por su parte, guarda de momento silencio.

Desde el TS apuntan a que no es el Supremo el que planteó sus recursos ante el TJUE y que se trata de procesos prejudiciales que no deben recibir respuesta.

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Por lo tanto, hasta otoño no se resolverán los recursos de amparo presentados hace un año. La semana que viene habrá Pleno del Constitucional, pero la sentencia sobre la amnistía no figura en el orden del día.

Fuente: El Periódico

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