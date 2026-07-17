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Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso, pero mantiene su acta como diputado

Javier Ortega Smith, fundador de Vox, deja el grupo parlamentario tras ser expulsado del partido por desoír una orden de la dirección

Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso, pero mantiene su acta como diputado

Ortega Smith deja el grupo de Vox en el Congreso, pero mantiene su acta como diputado

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EFE

Madrid

El que fuera secretario general de Vox Javier Ortega Smith ha solicitado este viernes a la Mesa del Congreso su baja como diputado del grupo parlamentario de Vox y su inmediata incorporación al grupo mixto, por lo que mantiene su acta parlamentaria.

Así lo ha desvelado el propio Ortega Smith en un mensaje en la red social X, en el que acompaña el escrito enviado a la Mesa, además de una carta dirigida al presidente de Vox, Santiago Abascal, en la que le comunica la "dolorosa determinación" de poner fin a su etapa como diputado nacional de Vox.

"Una de las decisiones más dolorosas de mi vida", asegura en la misiva remitida a Abascal, en la que confiesa que se marcha con la "tristeza" de dejar un grupo que ayudó a fundar hace una década, con un "desgarro interior" y "profundamente decepcionado", pero también "con la conciencia tranquila".

Ortega Smith deja el grupo parlamentario de Vox tres meses después de haber sido expulsado del partido por haber cometido una infracción grave al negarse a cumplir la orden la dirección del partido que le obligaba a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Con esta decisión el grupo parlamentario de Vox en el Congreso pase a estar formado por 32 diputados.

En la carta dirigida a Abascal, Ortega Smith denuncia que el partido "está secuestrado por la inamovible cúpula dirigente" y que ésta ha traicionado los valores y principios fundacionales de la formación.

Lamenta además los meses de "fulminantes e injustificada ceses" sufridos internamente y acusa a la dirección de utilizar la "implacable maquinaria" del partido para etiquetar como "disidentes" a quienes cuestionan el rumbo actual.

No obstante, asegura que conserva intacto el cariño hacia los afiliados, que no romperá su carné como número 6 de afiliado y que se siente más cerca de los principios fundacionales que de la estructura política vigente.

"No he sido yo el que se ha movido", afirma Ortega Smith, tras haber llegado a la conclusión definitiva de que no hay posibilidad de cambiar el partido desde dentro.

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Como nota a pie de la misiva, indica que su carta se basa en la que el propio Abascal envió el 24 de noviembre de 2013 al entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, cuando decidió abandonar las filas populares.

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