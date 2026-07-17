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En Nueva York

Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial este domingo

Posteriormente, según informan fuentes de Moncloa, viajará desde allí a Argelia, donde tenía previsto desarrollar su agenda institucional el lunes

Aunque la Audiencia de Madrid le devolvió el pasaporte, fuentes de Moncloa confirman que Begoña Gómez no acompañará al presidente en Nueva York

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. / Europa Press/Contacto/SOPA Images

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Iván Gil

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este domingo a la final del Mundial de fútbol que enfrentará a España contra Argentina, en Nueva York (EEUU), acompañando a los Reyes. Posteriormente, según informan fuentes de Moncloa, viajará desde allí a Argelia, donde tenía desarrollar su agenda institucional el lunes.

En Moncloa comenzaron a preparar el viaje del jefe del Ejecutivo el pasado miércoles, con la dificultad de que para el lunes estaba agendada su visita a Argel. Finalmente, se ha podido cuadrar agenda para mantener la cumbre con la que se reforzará la alianza estratégica con Argelia.

La intención es escenificar el fin de la crisis diplomática con Argelia, tras los años de choque por el giro en la posición tradicional española sobre el Sáhara Occidental y el acercamiento a las tesis autonomistas de Marruecos. Además, Sánchez buscará reforzar la alianza sobre suministro de gas natural y estará acompañado por representantes de las grandes energéticas Naturgy, Moeve, Repsol y Enagás.

La Audiencia de Madrid decidió este jueves mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer de Pedro Sánchez, sea juzgada en un juicio con jurado por dos delitos (tráfico de influencias y malversación de caudales públicos) pero revocó las medidas cautelares impuestas por el magistrado.

Gómez recuperó así su pasaporte y la libertad para salir del territorio nacional. Sin embargo, fuente de Moncloa aseguran a EL PERIÓDICO que Begoña Gómez no acompañará al presidente en Nueva York.

"La segunda estrella está al caer"

Sánchez ya mostró el pasado miércoles, tras la victoria de la selección española contra Francia en semifinales, la confianza en "ser nuevamente campeones del mundo este domingo está al alcance de la mano". "Gracias a la selección por hacernos vibrar y también por hacernos soñar y esperemos, ojalá, que la segunda estrella esté al caer. No me cabe duda de que lo vamos a lograr este domingo", vaticinó tras una declaración institucional con motivo del acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz).

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Desde el PP han azuzado la polémica ante la perspectiva de que Sánchez acudiese a la final. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, llegó a dejar caer que el jefe del Ejecutivo era gafe: "Ahora sólo pedimos que Sánchez se vaya con la bici el domingo, que se grabe unos TikTok con los inciensos, o que se reserve unas horas para escuchar algún disco, pero que no vaya a Nueva York". 

Fuente: El Periódico

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