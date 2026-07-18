Enma López: “Tengo apoyos desde personas que estaban en Podemos hasta de Ciudadanos”

Enma López (Vigo, 1986) lleva ocho años como concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y hace tres semanas sorprendió dentro y fuera de su formación al dejar su cargo en la Ejecutiva federal para postularse a la Alcaldía de Madrid. Tras superar el filtro previo consiguiendo los avales necesarios, se forzó un proceso de primarias en el PSOE en la ciudad de Madrid. La militancia del partido está llamada a las urnas este domingo para elegir entre la continuidad de Reyes Maroto o la renovación de Enma López.

Su decisión de disputar la candidatura a la Alcaldía de Madrid en primarias sorprendió. ¿Cuándo y por qué decidió dar el paso?

Hace cuatro años ya había muchísimos militantes que cada vez que iba a un acto a una agrupación me decían que me presentase. Fueron pasando los años, madurando, y llegó un momento en el que creí que ya tocaba. Hace un año tuve un encuentro con Jacinda Ardern en un foro de mujeres por un liderazgo más empático y cuando hablamos de cuáles eran nuestros retos futuros me dijeron: ‘A ti solo te brillan los ojos con una cosa, que es la Alcaldía de Madrid’. Lo seguí madurando y hay un día en el que ya ves el calendario de primarias, reúnes al equipo y decidimos saltar.

Su oponente, Reyes Maroto, reprocha que se busque cambiar de candidatura cada cuatro años. ¿Por qué no consolidarlas en lugar de tener que empezar de cero con una candidatura menos conocida y por construir?

Creo que no soy un cambio, llevo ocho años siendo concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Me conoce mucha gente en esta ciudad y llevo trabajando pegada al barrio. No entiendo que sea un cambio rupturista, sino que es un nuevo impulso. Cuando vemos las encuestas, el PSOE sigue siendo tercera fuerza y eso también indica que a lo mejor hace falta un nuevo impulso.

Es verdad que ha habido algunas llamadas para presionar, pero prefiero centrarme en mi campaña, en las propuestas y las ganas de ganar

Se lamenta de que el PSOE siga siendo tercera fuerza. La apoyan referentes del ala más a la izquierda de su partido, como Manolo de la Rocha. ¿Cree que puede disputar mejor los votos a Más Madrid?

El PSOE tiene que recuperar esa vocación de mayorías como tiene en el Gobierno de España y quizá no estamos consiguiendo en Madrid. Hay 200.000 personas más que nos votan en generales y no en municipales. Me considero muy de izquierda, pero la propuesta que nosotros planteamos es de soluciones reales. Hay problemas de vivienda, de movilidad, atascos. Es una propuesta que ya va más allá de la izquierda, es de sentido común. Tengo apoyos desde personas que estaban en Podemos a personas de Ciudadanos que han gobernado con [José Luis Martínez] Almeida que me han escrito por privado: ‘Oye, no quiero perjudicarte, pero que sepas que estamos a tope, que te conocemos, sabemos lo mucho que trabajas y lo mucho que quieres a esta ciudad’.

La militancia suele estar un poco más a la izquierda que el electorado. No es lo mismo ganar unas primarias que ganar elecciones.

La gente lo que necesita es que le resuelvas los problemas. Los barrios no los pisa ni los cuida nadie con poder de gobierno. Nosotros tenemos que hablar otra vez de cómo mejorar la calidad de vida de los barrios, de esa gente que paga sus impuestos y que no recibe nada de este Ayuntamiento.

Enma López, candidata en las primarias del PSOE a la Alcadía de Madrid. / José Luis Roca

Su discurso es muy similar al de Reyes Maroto, que en el debate que tuvieron también incidió mucho en mirar a los barrios.

Me preocuparía que en unas primarias hubiera un debate ideológico de fondo muy grande. En algunos aspectos sí hay ciertas diferencias, pero es más una cuestión de enfoque. Yo intento plantear una propuesta que sea más transversal, amplia y con propuestas sencillas y concretas. No es solo el qué, sino también el cómo. El cómo se cuentan las cosas, la empatía que se tiene a la hora de transmitirlo, la capacidad de llegar e interpelar a ese 40% de personas que no salen a votar precisamente en barrios donde probablemente tendríamos más posibilidades.

Los comedores escolares gratuitos son perfectamente asumibles en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid

Tuvo un alto porcentaje de avales telemáticos. En su acto de campaña se habló de presiones a la militancia para que no la votasen.

Al aval telemático nos gusta llamarlo aval libre porque es de alguien que no recibe ninguna presión, que hace lo que realmente siente porque al final el voto es secreto. Cuando vaya a votar a la agrupación habrá interventores que garantizarán que el proceso se realice con toda la normalidad y tranquilidad. Es verdad que ha habido algunas llamadas, pero prefiero centrarme en mi campaña, en las propuestas y las ganas de ganar.

¿No cree que asume demasiados riesgos? Ha dicho que si gana contaría con Reyes Maroto en su candidatura, pero al revés no se lo han garantizado.

Yo doy el paso que siento que tengo que dar, en el momento que debe ser y hacia un donde creo que más útil puedo ser. No quiero tener un puesto o un sueldo. Ya lo tengo, soy funcionaria, lo echo de menos en muchísimas ocasiones y, por tanto, creo en la política desde el servicio.

Se habla mucho de candidata del aparato o contra el aparato. Ha recibido apoyos como el del secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez. ¿Está notando más receptividad en otras federaciones?

Estoy recibiendo muchísimo cariño de todos los territorios. En el acto central de campaña había gente del PSC, de Andalucía, Aragón… Este país necesita que Madrid lo gobierne a la izquierda. Madrid es una anomalía entre las grandes capitales europeas y ha habido un despertar. Hay compañeras desde todas las federaciones que dicen ‘ojalá poder votarte’.

Yo creo en las primarias, las he defendido siempre. Sin primarias nunca hubiéramos tenido a Pedro Sánchez

Aunque lo lógico sea que no haya muchas diferencias de fondo con la otra candidatura. ¿A nivel programático hay alguna medida que vea más prioritaria o distinta a la de su rival?

Yo he puesto sobre la mesa los comedores escolares gratuitos. Es competencia de la Comunidad de Madrid, pero no lo quiere hacer. Lo hemos calculado y es perfectamente asumible en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, que son 7.700 millones de euros.

Parece que su campaña ha ido de menos a más, desde la sorpresa por su decisión a las dudas sobre si conseguiría los avales. ¿Cómo la valora?

La sensación es buenísima desde el principio. Hay quien se enfoca en la sorpresa, yo me enfoco en la reacción. Fue abrumadora. El teléfono explotaba. Luego nos dijeron que era imposible conseguir los avales y los conseguimos con creces. Planteábamos una pregunta, que es ‘¿cuánto hace que no te ilusionas?’ y la ciudadanía respondió, y la militancia también. Nos recorrimos muchísimas agrupaciones y se llenaban todas. Incluso algunas que teóricamente no estaban muy por la causa.

Da la sensación de que el PSOE tiene un sistema de primarias sobre el papel, pero poca cultura de primarias. La dirección siempre intenta evitarlas.

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Creo mucho en las primarias, las he defendido siempre. Sin primarias nunca hubiéramos tenido a Pedro Sánchez. Y quizá Álvaro Sánchez Cotrina no sería secretario general de Extremadura, que es una grandísima noticia para todos los extremeños y el resto de españoles. Creo en el poder de despertar a una militancia a través de la democracia interna y, por supuesto, en la lealtad del día dos, de que gane quien gane, todos tenemos que estar a una.

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