Núñez Feijóo receta "decencia, servicio y ambición" a sus alcaldables frente al "deterioro institucional" provocado por el Gobierno de Pedro Sánchez

Alberto Núñez Feijóo aprovechó este sábado la presentación de los candidatos del Partido Popular a las capitales de provincia para lanzar un mensaje que trascendió el ámbito municipal. Desde la Cidade da Cultura de Santiago, el líder popular pidió a sus alcaldables afrontar las elecciones de 2027 con «decencia, servicio y ambición» como respuesta al "deterioro institucional" que, a su juicio, ha provocado el Gobierno de Pedro Sánchez. El acto, concebido para dar el pistoletazo de salida a la precampaña local, se convirtió en una reivindicación del proyecto nacional del PP y en un llamamiento a convertir las municipales en el primer paso hacia un cambio político en España.

Feijóo articuló su intervención en torno a esos tres conceptos, con una dura carga contra el Ejecutivo central. Bajo la idea de la «decencia», el expresidente de la Xunta recordó que los tribunales ya han condenado "la corrupción institucional (fiscal general del Estado), política (José Luis Ábalos) y familiar (David Sánchez, hermano del presidente)" del Gobierno y situó en contraposición a un PP, que "después de aprender de los errores del pasado», hoy es una organización capaz de «mirar a los ciudadanos a los ojos". "Quien quiera un cargo para enriquecerse no tiene sitio en este partido. Quien venga a servirse y no a servir no tiene sitio en este partido", afirmó, antes de marcar distancias con el modelo de liderazgo de Pedro Sánchez. "Yo no quiero que me llaméis el puto amo. Yo no soy Sánchez", proclamó ante los aplausos de los asistentes.

El segundo eje fue el "servicio". Feijóo reclamó a los candidatos populares que gobiernen pensando "en los vecinos" y no en las siglas del partido, reivindicando la autonomía de los alcaldes frente a la dirección nacional. "No quiero personas pendientes del partido; quiero personas pendientes de los vecinos", afirmó, al tiempo que los instó a convertir los ayuntamientos en administraciones centradas en resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos.

En ese apartado situó la vivienda como la principal prioridad de los próximos años. El presidente del PP responsabilizó al Gobierno de haber agravado la crisis residencial con una legislación "intervencionista" que, según sostuvo, ha reducido la oferta y encarecido el acceso a un hogar. Frente a ello, pidió a los futuros alcaldes impulsar más suelo urbanizable, reducir la burocracia y agilizar la construcción de nuevas viviendas, antes de prometer que en cuanto llegue a Moncloa establecerá un marco normativo que permita a los municipios emplear sus remanentes presupuestarios para promover vivienda pública. A esa agenda añadió la seguridad ciudadana y la pérdida de poder adquisitivo de las familias como otros dos grandes retos para las administraciones locales.

El tercer concepto fue la "ambición". Feijóo recordó que el PP pasó de gobernar nueve capitales de provincia a hacerlo en treinta tras las elecciones municipales de 2023 y pidió a los candidatos no conformarse con revalidar esos resultados. "No salimos a conservar, salimos a superar", afirmó, reclamando disputar "cada ciudad, cada capital y cada voto" con el objetivo de ampliar el mapa municipal del partido.

El acto tuvo también un marcado acento gallego. Feijóo reivindicó sus orígenes en una aldea como ejemplo de un partido que se construye "de abajo arriba" y definió Santiago, la ciudad escogida para desarrollar el acto, como la "capital de Occidente". Asimismo, aprovechó el simbolismo del Camino para establecer un paralelismo con la campaña electoral: "Hoy estamos en el final del Camino, pero para nosotros hoy es el punto de partida de España".

En su intervención dedicó, además, un respaldo al candidato popular en Compostela, Borja Verea, al que situó como "ejemplo de lo que debe ser esta campaña". El líder popular recordó que se trata de "un hombre formado, doctor en Derecho" que decidió dar un paso atrás para servir a su ciudad. "Dejó un puesto clave en una consellería para saltar al ruedo e intentar ser alcalde. Ganó las elecciones pero no pudo formar gobierno. Aún así, al día siguiente ya estaba trabajando para mejorar los resultados", sostuvo Feijóo, antes de asegurar que hoy está llamado a desalojar del Pazo de Raxoi al "peor gobierno de la historia de Santiago".

"Antídoto" frente a un Gobierno "nocivo"

Antes de la intervención del presidente del PP habían tomado la palabra todos los candidatos, con un discurso de un minuto, a excepción del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida que intervino en el tramo final del evento junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El regidor madrileño definió a los alcaldables como el "antídoto" frente a un Gobierno "nocivo" y sostuvo que el reto del partido pasa por "recuperar la convivencia" en España. Recordó que el PP ha triplicado el número de alcaldías de capitales desde 2023 y, parafraseando a Luis Aragonés, llamó a sus compañeros a salir a "ganar, ganar y volver a ganar", en las próximas municipales.

Por su parte, el presidente de la Xunta ejerció de anfitrión del acto reivindicando a Galicia como ejemplo de gestión y de unidad dentro del proyecto popular. Tras agradecer que el partido eligiese Santiago para presentar a sus candidatos, defendió que la comunidad afronta las municipales con la ambición de recuperar las alcaldías de las siete ciudades, pese a recordar que el PP ya fue la fuerza más votada en cinco de ellas en 2023. Rueda ensalzó uno por uno a los candidatos gallegos y garantizó a Feijóo que el PPdeG volverá a aportar "el mejor resultado" de España.

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"Interés colectivo"

La actualidad deportiva también se coló en el tramo final del acto. A un día de la final del Mundial de fútbol, Feijóo elogió el trabajo de la selección que jugó "como un equipo" y trasladó esa idea al terreno político: "A España le irá mejor cuando el interés colectivo esté por encima del interés de un solo hombre". El líder popular recordó que existen partidos con influencia en el Gobierno que desean que España pierda el partido mañana. "Vamos a ganarles. En fútbol y en todo", replicó. El jefe de la oposición cerró el acto con un llamamiento a sus candidatos a trabajar "con humildad" para conquistar las alcaldías y preparar, desde los municipios, el cambio político que el PP aspira a liderar a nivel nacional.

Fuente: El Correo Gallego