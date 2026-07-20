ERC reclama desbloquear la reforma de la Ley del Deporte y pregunta al Gobierno por las selecciones catalanas

ERC registró este lunes en el Congreso una serie de iniciativas en las que reclama que se desbloquee la reforma de la Ley del Deporte y para que el Gobierno aclare su posición sobre el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas y las actuaciones llevadas a cabo para cumplir los compromisos adquiridos en materia de deporte y reconocimiento nacional.

En concreto, ERC presentó un escrito ante la Mesa de la Cámara Baja para reclamar el desbloqueo de la proposición de ley impulsada por este partido para modificar la Ley del Deporte y garantizar que la participación en la selección española deje de ser considerada un deber y pase a ser exclusivamente un derecho.

La iniciativa busca eliminar la posibilidad de sancionar a los deportistas que decidan libremente no acudir a una convocatoria de la selección española. Actualmente, la legislación prevé sanciones económicas e incluso la suspensión de la licencia federativa para quienes rechacen una convocatoria.

“El deporte es una herramienta de expresión nacional y de proyección internacional de los pueblos”, defendió la diputada de ERC Etna Estrems. Cabe recordar que esta ofensiva de ERC llega apenas horas después de que la selección española de fútbol ganase ayer el Mundial al vencer a Argentina en la final.

Esta diputada denunció que el Estado mantiene “un bloqueo político” al reconocimiento de las selecciones catalanas porque “pocas cosas generan tanto sentimiento de pertenencia como una selección deportiva”. “Es ahí donde un pueblo comparte unos colores, unos símbolos y se presenta ante el mundo con voz propia”, destacó.

Al mismo tiempo, ERC registró una batería de preguntas por escrito con la que pide al Gobierno que explique si “considera compatible impedir el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas con el derecho de los catalanes a representarse internacionalmente con sus propios símbolos”.

También quiere saber si “este bloqueo responde a criterios deportivos o a una voluntad política de reservar al Estado español la representación internacional de las naciones” y “si considera aceptable que la legislación obligue a los deportistas a representar a la selección española bajo amenaza de sanción”.

Noticias relacionadas

Finalmente, los de Oriol Junqueras preguntan al Ejecutivo si tiene previsto modificar la Ley del Deporte para garantizar “la libertad de elección de los deportistas”, y qué actuaciones ha impulsado para “cumplir los compromisos asumidos sobre el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas”.

Fuente: El Periódico