"Julito" confiesa al juez que se pactó un 1 por ciento por el rescate de Plus Ultra y que fue Zapatero quien le anunció su concesión

Julio 'Julito' Martínez Matínez, considerado el presunto "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero, ha remitido este lunes un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que confiesa la labor de mediación del expresidente del Gobierno en la concesión rescate de la aerolínea Plus Ultra, que en marzo de 2021 obtuvo un crédito del Gobierno por valor de 53 millones de euros. La confesión, que detalla el contrato para el cobro del 1 por ciento de la ayuda si esta se conseguía, complica gravemente el futuro judicial del exmandatario socialista, al señalar también que fue el propio Rodríguez Zapatero quien el 26 de febrero de 2021 le anunció la concesión de la ayuda a través de la SEPI.

En la víspera de su declaración en la Audiencia Nacional por el caso en el que se investiga el rescate de la aerolínea, el empresario parece haber seguido los pasos del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, a la hora de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y la investigación judicial. Así, en el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Martínez asegura en su escrito que el 30 de julio de 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y su consultora, Análisis Relevante, acordándose unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA.

" Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero", continúa el escrito, para añadir que "adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación" referida a Plus Ultra, en enero de 2021 "se firmó un contrato entre Plus Ultra y otra de las mercantiles bajo su poder, Idella Consulenza Strategia S.L. por el que la aerolínea "se comprometía a abonar el uno por ciento de la financiación obtenida a Idella, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada".

Para abundar en su relato, el empresario, representado por la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, señala que durante los meses que siguieron la firma de este contrato con Idella su labor consistió "en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada". La implicación de Zapatero, que trabajaba para Análisis Relevante, aparece porque según el empresario "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la Sepi iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra".

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"Marcaba los pasos"

En el texto, en el que Martínez asegura su interés por "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan", se señala también que el expresidente socialista "marcaba los pasos a seguir" en esta operativa.

Fuente: El Periódico