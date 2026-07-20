Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Selección en el Sánchez-PizjuánHorario y dónde ver Trofeo ColombinoOla de calor AndalucíaSevilla se vuelca con EspañaFabián Balón de OroAsí celebró Los Palacios el Mundial de Gavi y FabiánMetro Pisos Pino MontanoAeropuerto GibraltarVelá TrianaPiscinas baratas SevillaÁlvaro Zancajo VoxMaría Pastor VoxPlaya de Huelva
instagramlinkedin

Caso Zapatero

El presidente de Plus Ultra señala a Zapatero y "Julito" en el pago de una mordida por el rescate por sus labores de "acompañamiento"

Martinez Sola decide colaborar con la justicia -- al igual que el presunto testaferro del expresidente-- y relata en un extenso escrito al juez Calama las visicitudes para el cobro del crédito de 53 millones

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', del Senado

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', del Senado / CARLOS LUJAN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

El presidente de la compañía aérea Plus Ultra ha decidido tirar de la manta y ha implicado a José Luis Rodríguez Zapatero y al que se considera su testaferro, el consultor Julio 'Julito' Martínez Martínez, en el cobro de 'mordidas' a cambio de la obtención del crédito de 53 millones de euros para el rescate de la compañía tras la epidemia de covid.

Así, señala que había que contratar al consultor, "conscientes" de su relación con el expresidente socialista. Asumieron un pago del 1 por ciento de lo que su obtuviera por "por tales labores que, eufemísticamente, llamaron "de acompañamiento".

Así se señala en el escrito, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que Martínez Sola, "en aras de coadyuvar a la acción de la Justicia" --al igual que ha hecho el propio 'Julito', aunque de manera más general--, relata que ni él ni el también directivo Roberto Roselli no llegaron a tener nunca "una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la Sepi", si bien "como una medida desesperada" se asumió que debían contratar con Martínez Martínez por su relación con Rodríguez Zapatero, "asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron de acompañamiento.

Noticias relacionadas y más

Lo hicieron, continúa su relato, a pesar de su convencimiento de que habían presentado "un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El regreso para ver la final del Mundial España-Argentina colapsa la AP-4: hasta 26 kilómetros de retenciones en dirección a Sevilla
  2. Uno de los mercadillos más grandes y completos de Sevilla está en este pueblo de La Campiña: 200 puestos de ropa, calzado y alimentación a bajos precios
  3. Triana se rinde ante los 50 años del IES Vicente Aleixandre: 'Por aquí ha pasado desde el presidente de Airbus hasta el ganador de Pasapalabra
  4. Las cuentas pendientes del nuevo consejero de Fomento con el Metro de Sevilla: la línea 3 espera más obras y la 2 ansía su futuro trayecto
  5. María Jesús Montero, Susana Díaz y Juan Espadas serán los senadores del PSOE-A: González se queda fuera
  6. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 18 de julio de 2026
  7. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 19 de julio de 2026
  8. El cambio obligatorio que llega a los bares andaluces el 12 de agosto: recargo de 10 céntimos por refresco y adiós a las monodosis

Una bajada de 10 grados romperá la ola de calor en Andalucía, según Aemet: "Es probable que este día ya no se cumplan los criterios"

Una bajada de 10 grados romperá la ola de calor en Andalucía, según Aemet: "Es probable que este día ya no se cumplan los criterios"

VÍDEO | No es el Caribe aunque lo parezca: la playa de Huelva con aguas cristalinas

VÍDEO | Álvaro Zancajo, el periodista investigado por Antifraude

VÍDEO | La temporada histórica y perfecta de Fabián Ruiz

La Policía Local de Sevilla incauta miles de camisetas falsas el día de la final del Mundial

La Policía Local de Sevilla incauta miles de camisetas falsas el día de la final del Mundial

La Selección Española estrenará su segunda estrella en el Sánchez-Pizjuán

La APS y el Sindicato de Periodistas se concentrarán a las puertas del juzgado durante la declaración del exCeo de ADM acusado de acoso y agresión sexual

La APS y el Sindicato de Periodistas se concentrarán a las puertas del juzgado durante la declaración del exCeo de ADM acusado de acoso y agresión sexual

España y Argelia culminarán su acercamiento con la celebración de una Reunión de Alto Nivel en octubre

España y Argelia culminarán su acercamiento con la celebración de una Reunión de Alto Nivel en octubre
Tracking Pixel Contents