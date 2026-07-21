Sara Fernández

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Caso Plus Ultra: Estas son las claves del interrogatorio de Julio Martínez, el socio de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, tiene previsto interrogar este martes como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero y que en la víspera aseguró que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.