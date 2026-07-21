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País Vasco, Asturias y Canarias lideran el absentismo laboral en España

El absentismo laboral alcanza un máximo histórico del 7,2 % en España, impulsado principalmente por las bajas por incapacidad temporal

El absentismo laboral en España

El absentismo laboral en España

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EFE

El absentismo laboral en España se sitúa en el 7,2 % de las horas pactadas, una tasa que registra en el primer trimestre del año sus máximos exponentes en País Vasco (9,4 %), Asturias (9,1 %) y Canarias (8,9 %) como las comunidades autónomas con una mayor incidencia.

Según un informe elaborado por Randstad Research y presentado este martes, en el extremo opuesto se sitúan Baleares, con un 5,9 %; Madrid, con un 6,2 %; y La Rioja, con un 6,4 %, las comunidades con menor incidencia.

El absentismo vinculado a procesos de incapacidad temporal (IT) alcanza el 5,6 % de las horas pactadas en el conjunto del país.

El absentismo laboral no deja de crecer en España desde 2020. En seis años, la tasa general ha subido más de medio punto hasta el citado 7,2 % actual, mientras que el absentismo por incapacidad temporal se ha disparado casi un punto hasta el 5,6 %, según los datos de Randstad Research.

El documento sitúa 2025 como año de máximo histórico y señala 2022, con la entrada en vigor de la Ley de igualdad de trato y no discriminación tanto en el ámbito público como privado, como el punto de inflexión que marcó el inicio de esta escalada, hoy convertida, según los expertos, en un problema estructural.

De acuerdo al análisis de KPMG junto a la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el crecimiento se atribuye a una combinación de varios factores.

Entre ellos, citan el envejecimiento de la población activa, el aumento de bajas por causas psicológicas (estrés, ansiedad, depresión y burnout) y, sobre todo, la incapacidad temporal por contingencias comunes, que concentra el 78 % del absentismo total, especialmente en procesos de corta duración, de uno a tres días.

KPMG señala además la falta de coordinación entre la sanidad pública y las mutuas, la rigidez de un modelo que no contempla la reincorporación gradual, y varias reformas legales, como la citada ley de igualdad de trato, la digitalización de las bajas o la ampliación de permisos de conciliación, que, sin buscarlo, "han dificultado su gestión".

España, el sexto país europeo con más absentismo

España ocupa el tercer puesto entre 24 países analizados por la OCDE en semanas de trabajo perdidas por bajas laborales, con 4,9 semanas de media por empleado en 2024, solo por detrás de Noruega, con 6 semanas, y Finlandia, con 5.

Le siguen Francia (4,2 semanas), Alemania (3,5) y Suecia (3,3), mientras que Italia registra la menor incidencia, con 1,1 semanas.

España tampoco es el país con mayor absentismo de Europa. Alemania, Noruega, Suecia, Bélgica o Países Bajos presentan indicadores comparables, aunque sí figura entre los países donde el crecimiento y el coste económico del fenómeno aumentan con mayor intensidad, según el informe de KPMG.

Algunos países buscan soluciones a este fenómenos, como Alemania que tramita una reforma que exigiría certificado médico desde el primer día de baja, con descuentos salariales y bonos para quienes menos falten, además de controles sobre los médicos que emitan bajas fraudulentas.

Italia sigue una línea similar, con visitas obligatorias de las autoridades sanitarias. Países Bajos y Reino Unido, en cambio, priorizan la reincorporación temprana y gradual, con planes personalizados y seguimiento conjunto entre empresa, trabajador y servicios sanitarios.

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Según el informe presentado por KPMG, el absentismo ha dejado de ser un problema de recursos humanos para convertirse en un reto de competitividad que exige una respuesta compartida entre administraciones, sistema sanitario, empresas y agentes sociales.

Fuente: El Periódico

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