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Violencia Machista

Ana Redondo pide "la unión y fuerza de toda España" frente a la "ola de terrorismo machista"

La ministra de Igualdad reclama un frente común tras la confirmación de tres nuevos asesinatos, que elevan a 31 las víctimas mortales en lo que va de 2026

La ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. / A. Pérez Meca - Europa Press

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EFE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este miércoles "la unidad y la fuerza de toda España" ante la "ola de terrorismo machista", en referencia los últimos asesinatos.

"Necesitamos que toda la democracia española se alce en pie, que estemos unidos frente a la violencia machista y, por supuesto, frente al negacionismo", ha señalado Redondo en un vídeocomunicado.

 El Ministerio de Igualdad confirmó el pasado martes los asesinatos por violencia de género de una mujer de Antequera (Málaga) y otra de Alameda de la Sagra (Toledo). Asimismo, también confirmó el asesinato de Aicha, una mujer de nacionalidad marroquí, que falleció el pasado 17 de julio tras permanecer hospitalizada con quemaduras graves desde hacía casi seis meses, tras ser rociada con líquido inflamable y quemada por orden de su marido.

Mientras, los indicios descartan en este momento que la muerte violenta de una mujer, de 45 años, en Benahavís (Málaga) sea un crimen machista.

Estas confirmaciones del departamento elevan a 31 las víctimas mortales por la violencia machista en lo que va de 2026.

El verano es un periodo de alto riesgo, sobre todo por la mayor convivencia con el agresor durante las vacaciones, la ruptura de rutinas y, en algunos casos, por episodios de calor.

La ministra pide unión ciudadana

Redondo ha remarcado la importancia de la unión ciudadana en la "lucha titánica por construir una cultura de paz, convivencia e igualdad" y el respeto de los derechos humanos, "sean mujeres o hombres".

"Están muriendo nuestras madres, nuestras hijas, nuestras vecinas. Mujeres con nombres y apellidos con toda una historia y un proyecto de vida por delante", ha concluido.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

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En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Fuente: El Periódico

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