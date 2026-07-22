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Génova exige disculpas a Morant por asegurar que las coaliciones PP-Vox "se parecen cada vez más a gobiernos criminales como el de Hitler"

El PP nacional considera que la ministra y líder del PSPV ha "cruzado una línea inaceptable" y reclama una rectificación

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026. / Isa Saiz - Europa Press

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Mateo L. Belarte

València

El PP ha exigido disculpas y una rectificación a la ministra y líder del PSOE de Valencia, Diana Morant, después de que esta haya señalado que el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, "está dibujando" un próximo ejecutivo de coalición que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

En un mensaje en redes sociales, los populares consideran que la valenciana ha cruzado "una línea inaceptable" al "comparar a un adversario político" con el dictador alemán y le han exigido una rectificación y que pida disculpas "por unas declaraciones que solo alimentan la crispación y ofenden a cualquier demócrata".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Morant ha lamentado los comentarios xenófobos que han aumentado en redes sociales, indicando que el origen de esta subida está en la "política" y los "irresponsables" que provocan discursos de odio.

Morant ha condenado los insultos racistas que reciben, según ha dicho, jugadores de la selección española de fútbol como Lamine Yamal y ha pedido al PP que haga lo mismo. "Me gustaría escuchar a un representante del Partido Popular hacer esa misma condena, porque en estas cuestiones hay que saber en qué bando estás", ha remachado. En este sentido, la ministra ha señalado que está en el "bando" de Lamine Yamal, "un niño que ha nacido en España y que es tan español como Feijóo".

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La dirigente del PSOE ha lamentado la vuelta de una "España racista" que no había conocido, alertando a su vez sobre los "gobiernos que tienen la capacidad de hacer leyes que son racistas, que persiguen a la ciudadanía" y que "pueden acabar en lo que fue" el nazismo de Hitler, que tuvo "mucha afectación en la ciudadanía" con "muchos alemanes que siguieron ese discurso". "Creo que Alberto Núñez Feijóo se equivoca, pero está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler", ha afirmado la ministra.

Fuente: Levante - EMV

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