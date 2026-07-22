Sánchez y Page se unen ante el incendio de Guadalajara para “apartar la lucha partidista y priorizar la lucha contra emergencia climática”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han escenificado este miércoles la coordinación entre administraciones para atajar el incendio de La Mierla (Guadalajara), que se ha convertido ya en el más grande la historia de la región. Ambos han cargado contra el negacionismo climático y apuntado la necesidad de combatirlo ante una ola de incendios que en lo que va de año ha arrasado tantas hectáreas (100.000) como las que se quemaban anualmente hace una década. El jefe del Ejecutivo ha calificado de "imperativo" un gran pacto de Estado, centrado en mejorar tanto la coordinación como la prevención y aumentar los recursos, y para ello ha instado a "apartar la lucha partidista y centrarnos en la emergencia".

El presidente de Castilla-La Mancha ha cargado contra los "discursos peligrosos" que niegan el cambio climático al ser "parte del combustible de los incendios" y aseguró que no hay otra opción que combatirlo. Con cautela, señaló que la situación es cerca de estabilizarse y se felicitó por un despliegue de medios un trabajo que ha permitido proteger los núcleos urbanos. "Estamos hablando de todo el Estado, de todas las administraciones trabajando codo con codo contra un enemigo común", apuntó por su parte el jefe del Ejecutivo para rescatar el lema 'todos contra el fuego'.

Tras comprometerse con que "el Gobierno va a estar ahí" de cara a la recuperación de las zonas afectadas, aun sin concretar todavía cifras económicas, insistió en llamar a un pacto de Estado "entre las distintas instituciones y también lógicamente en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de comarcas y también de provincias y de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha".

"Eso significa no solamente extinguir los incendios, sino también aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año y también apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática", resumió. En este punto, felicitó a García-Page por sus políticas "no solamente desde el punto de vista de la respuesta a la emergencia climática, sino hasta incluso de la transformación energética con proyectos de hidrógeno verde que son señeros no solamente para esta tierra, sino también para el conjunto del país".

Por el momento, el Gobierno pondrá en marcha "una nueva línea de 300 millones de euros para impulsar la innovación de nuestras PYMES en la lucha contra el cambio climático". Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras apuntar que "los incendios han arrasado ya más de 100.000 hectáreas este año".

Antes de visitar el puesto de mando en La Mierla, en Guadalajara, el jefe del Ejecutivo ha subrayado a través de la red social X que "la emergencia climática no admite negacionismos ni demoras. Para producir de manera más limpia y eficiente, adaptar nuestro tejido productivo a la nueva realidad climática, y desarrollar tecnologías para combatir los fenómenos extremos. Proteger España no es solo reaccionar ante la emergencia, también es anticiparse a ella".

Esta partida la movilizará el Ministerio de Industria, a través de ENISA (Empresa Nacional de Innovación) y los préstamos irán desde 25.000 euros hasta 1,5 millones sin garantías. Con carácter general, tendrán un plazo de amortización de hasta 7 años, con carencia de capital de hasta 2 años. Se destinarán a "proyectos empresariales con potencial para fortalecer la prevención, la preparación y la respuesta frente a los desafíos derivados de las emergencias y el cambio climático" y los intereses estarán vinculados a los resultados de la empresa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. / Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Desde el inicio de la ola de incencios este verano, en el Gobierno han vuelto a insistir a la oposición en la necesidad de impulsar las medidas del pacto de Estado frente a la emergencia climática. "No solo es reaccionar, sino que tenemos que prevenir”, instó Sánchez el pasado lunes tras visitar la zona devastada por el incendio en Los Gallardos (Almería)

Agencia Estatal de Protección Civil

Entonces ya advirtió que "vamos a tener un verano complejo y complicado", por lo que reiteró que el Gobierno mantendrá la alerta y desplegará su plan de lucha contra incendios "para responder con la máxima celeridad".

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Entre las propuestas más destacadas del pacto de Estado destaca la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. Un organismo enfocado en mejorar la "la coordinación y toma de decisión compartida" entre las diferentes instituciones, tratando de garantizar "el buen funcionamiento del sistema". Por otra parte, se plantea crear fondos permanentes, "dotados con recursos económicos nacionales y autonómicos", para acelerar la reconstrucción de los municipios afectados y para financiar trabajos de limpieza, acondicionamiento y construcción tras los incendios.

Fuente: El Periódico