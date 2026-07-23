Zapatero responde a Felipe González: "Él sabrá de todo eso y de sociedades 'offshore' quizá, yo desde luego no sé"

José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido con ironía a Felipe González, que aseguró que no veía "capaz" al expresidente de organizar una trama económica y criminal: "Él sabrá de todo eso y de sociedades offshore quizá, yo desde luego no sé y le doy la razón". Preguntado por Javier Ruiz en el programa Mañaneros de TVE por estas acusaciones del otro expresidente socialista, Zapatero se ha molestado al escuchar sus afirmaciones y ha insinuado que quizá González sí sepa de sociedades offshore o de tramas económicas, añadiendo que él no tiene esos conocimientos.

Minutos antes, Zapatero había mostrado su sorpresa ante afirmaciones del informe de la UDEF, asegurando que "decir que he dado instrucciones para constituir una sociedad offshore es como decir que quiero ir a la Luna". Eso, ha enfatizado, es "una invención": "No he hablado de una sociedad offshore en mi vida, ni con Julio Martínez, ni con nadie", ha aseverado.

El exlíder socialista ha asegurado que él "sufre mucho" pensando que "el PSOE pueda sufrir por la situación en la que me encuentro". Y en varias ocasiones ha mostrado su "gratitud" a todas las personas que le siguen apoyando, a los que ha dicho que no les pide "un acto de fe", porque "no es cuestión de fe, sino de datos". "No me ha dejado nadie de lado en el Partido Socialista; para mí ha sido lo más gratificante, he recibido muchísimas muestras de apoyo y de cariño", ha remarcado.

Un apoyo recibido que ha personalizado en "el partido" y "en el secretario general", Pedro Sánchez, con quien ha dicho que ha hablado "no hace mucho". El líder socialista le ha mostrado un respaldo total desde el principio del proceso y lo continúa manteniendo.

TVE anunció este martes que José Luis Rodríguez Zapatero daría este jueves 23 de julio su primera entrevista a Javier Ruiz en el espacio 'Mañaneros 360'. Se trata de su reaparición tras ser investigado por su implicación en el caso Plus Ultra. La entrevista ha tenido carácter presencial y se ha producido en directo, en el plató número 6 de los estudios de la corporación en Prado del Rey (Madrid).

El expresidente del Gobierno reaccionó rápido con un vídeo desde su casa tras su imputación para negar todas las acusaciones y emplazar a los periodistas a nuevas declaraciones en los días posteriores. Sin embargo, tras encontrarse con el juez el 17 de junio, optó por el más absoluto de los silencios. Hasta ahora.

La de hoy ha sido su primera entrevista en un medio de comunicación y se producirá justo cuando su situación se complica por momentos. La cita se produce dos días después de la comparecencia de Julio Martínez Martínez por el mismo caso.

Fuente: El Periódico