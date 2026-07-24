Ayuso, desde el puesto de mando avanzado: "Es el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Nuestra prioridad es salvar vidas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este mediodía al puesto de mando avanzado instalado en la localidad de Cenicientos para el seguimiento del incendio que arrasa el suroeste de la región. Desde allí, y acompañada por el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, el de Medio Ambiente, Carlos Novillo, y el director de la Agencia de Emergencias regional, ASEM 112, Pedro Ruiz, ha mantenido una reunión de forma telemática de su Consejo de Gobierno.

Desde que el jueves por la noche solicitara la declaración de emergencia nacional y la gestión de la respuesta a los fuegos pasara a ser coordinada por el Ministerio del Interior, con la Unidad Militar de Emergencias al frente, Ayuso ha estado "totalmente conectada" con el centro de mando avanzado y pendiente, trasladan fuentes regionales.

"Nos encontramos ante el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid", ha manifestado desde allí la presidenta madrileña, que ha confirmado que de momento han ardido 6.000 hectáreas y ha sido necesario trasladar o confinar a un total de 19.000 personas, toda vez que a lo largo de esta mañana se ha decidido la evacuación de otros tres municipios, Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo. "Estamos en una situación inédita, la tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, con el infortunio de que se han unido tres incendios. Nuestra prioridad es salvar vidas. Esa es la prioridad y no otra", ha enfatizado.

Ayuso, que ha anunciado que se pondrá en marcha una línea de ayudas para los municipios afectados, ha señalado también que la coordinación entre administraciones está siendo buena tras la declaración de emergencia nacional. Asimismo, a preguntas de los periodistas, se ha referido a las declaraciones del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, sobre la necesidad de "justificar" la petición de esa declaración. "Estamos hablando de un mecanismo que estipula la propia ley. Hablamos de tres comunidades autónomas y de riesgo para la vida", ha afirmado. "Del mismo modo, a su vez, el Gobierno ha pedido ayuda a la Unión Europea, las administraciones están para eso y nosotros lo que hacemos es ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces".

"Al primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia", ha añadido. Sobre el tuit en que el ministro Óscar Puente ha reprochado que las comunidades del PP recorten impuestos y "jibaricen" servicios públicos para pedir al Gobierno que les "resuelva la papeleta", ha asegurado "ignorarlo por completo".

La dirigente madrileña ha acudido a Cenicientos en un momento en el que la emergencia ha alcanzado un punto particularmente preocupante, con la unión de los dos fuegos que había activos en la región, el iniciado el miércoles en la localidad toledana de Almorox, que ya había tocado con el surgido en Villa del Prado, y el originado el jueves tras arder un vehículo en San Martín de Valdeiglesias. Según ha enunciado el consejero de Medio Ambiente. Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ya han ardido al menos 6.000 hectáreas en la región, aunque el número previsiblemente crecerá en las próximas horas.

El principal objetivo ahora es que el incendio de Madrid no se una con el declarado en la localidad de Burgohondo, en la provincia limítrofe de Ávila, lo que resultaría en un fuego de una magnitud aún más difícil de afrontar. "Tenemos 24 horas muy complejas", ha anticipado Novillo.

En principio, ha informado el consejero madrileño, no se prevé que el incendio de Ávila llegue a Madrid en las próximas horas, pero, en observación del módulo de viento, se trabaja como si esa situación pudiera producirse. "Tenemos rachas de viento por encima de 50 km/h o 60 km/h mantenidas hasta la noche. Por tanto, el avance del incendio que ayer tuvo 5 km/h, 6 km/h puede coger ese potencial", ha explicado.

A ello, se añade la complicación de tener que estar atento al resto de la región en un día en que las condiciones ambientales elevan el riesgo. "Tenemos un despliegue muy importante, el más importante de nuestra historia", ha destacado. "Este incendio está ahora mismo fuera de capacidad de extinción. Podemos intentar limitar los flancos, si conseguimos que lleguen cuanto antes más medios aéreos, eh pero no vamos a poder parar esa cabeza del incendio hasta que no cambien las condiciones", ha añadido. Tras pedir España la activación del Mecanismo Europeo de Respuesta a Emergencias, Grecia e Italia han confirmado que mandarán dos aviones cada uno. El Ministerio de Transición Ecológica tiene otro seis, cuatro ahora destinados a Madrid y otros dos a Castilla y León.

Según ha adelantado Novillo, se prevén condiciones algo más favorables esta noche y sobre todo mañana. "Mañana sí que hay una bajada de temperaturas y un módulo de viento diferente, con algo más de humedad", ha asegurado antes de subrayar, como han hecho también la propia Ayuso y el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que la colaboración con la Unidad Militar de Emergencias está siendo "excepcional".

Fuente: El Periódico de España