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Incendios forestales

Feijóo afirma que ante el fuego "todos somos uno" y que toca "refrescar el ambiente político"

"Lo mínimo que puede hacer un político es no crear más problemas de los que hay", afirma el líder del PP

Feijóo, en Santiago de Compostela.

Feijóo, en Santiago de Compostela. / EFE

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EFE

Santiago de Compostela

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado que en la gestión de los incendios forestales "todos somos uno" y lo que se impone es "refrescar el ambiente político" porque hay una situación que es "crítica".

En su visita a Galicia por el Día de la Comunidad, el líder de los populares ha señalado a la prensa que "España, en este momento, no puede tener ninguna discusión sobre la necesidad de colaborar y de trabajar juntos para salir" de este escenario.

Preguntado por los periodistas tras su asistencia en Santiago a la Ofrenda al Apóstol acerca de declaraciones que podrían no haber ido en esa línea, ha dicho que no hablaría de "peleas", el término usado en la cuestión formulada, si bien sí hay algunas que se comentan "por sí solas". Como deslizar, ha continuado, que "una comunidad autónoma, si es del PP, entonces no sabe apagar incendios" pero en cambio si es de otro partido, pues "entonces sabe, aunque también pida la UME y los recursos del Estado".

Con todo, ha remarcado nuevamente el mensaje de que ahora mismo lo "único importante" es trabajar juntos, atender a las familias damnificadas y preservar por encima de todo las vidas, aunque los daños materiales, lógicamente muy por detrás de esa prioridad, estén siendo importantes.

"Todavía queda mucho", ha apuntado Feijóo, y, además, si no llueve, la vegetación estará todavía más seca y eso es un elevado "riesgo", de manera que lo que conviene es "refrescar el ambiente político y ser cada uno responsable". "Lo mínimo que puede hacer un político es no crear más problemas de los que hay", ha observado, y ha confiado en que cada uno esté en su puesto "y cada uno a la altura de sus responsabilidades".

Noticias relacionadas y más

Espera Feijóo que las condiciones meteorológicas mejoren y se puedan aplacar las llamas y ha pedido a la ciudadanía que siga "sin dudas" las instrucciones de las autoridades, cuando se ordenan evacuaciones y, del mismo modo, en los casos en los que se recomiende permanecer en casa.

Fuente: El Periódico

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