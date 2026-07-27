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El día de la investidura de Illa

La jueza deja a tres mossos a un paso de juicio por la huida de Puigdemont en 2024

La Audiencia de Barcelona acordó reabrir la causa el pasado 7 de julio

Carles Puigdemont, durante su fugaz regreso a Barcelona, el 8 de agosto de 2024.

Carles Puigdemont, durante su fugaz regreso a Barcelona, el 8 de agosto de 2024. / Jordi Cotrina

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J. G. Albalat

Barcelona

La jueza que archivó la causa contra tres agentes de los Mossos d'Esquadra por la fuga del presidente de Junts, Carles Puigdemont, tras su visita a Barcelona el 8 de agosto de 2024 para el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, deja ahora a los tres policías a un paso de juicio por orden de la Audiencia de Barcelona, que acordó la reapertura de la causa el pasado 7 de julio. Según el auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha trasladado las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en el plazo de 10 días formulen el escrito de acusación.

Así y de acuerdo con el auto de la Audiencia, la magistrada ve indicios suficientes para poder afirmar que existía un vínculo entre los investigados encaminado a conseguir la huida de Puigdemont, a pesar de la orden de detención vigente en contra del mismo dictada por el Tribunal Supremo. "Con este fin cada uno de ellos habría asumido una tarea propia y complementaria, actuando de manera concertada, para evitar que el Sr. Puigdemont fuera detenido y posibilitar su huida posterior", según el auto.

Indicios

En el auto de la Audiencia esgrimió que del análisis de los elementos indiciarios en el marco la investigación se desprendían motivos suficientes para estimar que la presencia de los 3 investigados en el lugar y momento de los hechos "no era meramente casual". Lo hizo en base a los informes elaborados por la División de Asuntos Internos de los Mossos, que recogen imágenes y vídeos de los investigados rodeando a Puigdemont "a muy corta distancia" de él.

En algunos fotogramas se ve cómo llegan a cogerle del brazo para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas, en una disposición que el propio cuerpo policial califica de "encapsulamiento, propia del servicio de protección de personalidades".

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Fuente: El Periódico

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