Cambio Climático
Directo | Sánchez presenta la Red de Refugios Climáticos e insiste en un pacto de Estado frente a la emergencia climática
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto clausurar este lunes por la mañana la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, durante un acto en el que interviene también la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
Sánchez participará en este evento antes de desplazarse hasta el Puesto de Mando Avanzado de Vall d'Uixó (Castellón), donde mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por este incendio que lleva varios días activos, ha calcinado ya más de 6.500 hectáreas y obligado a desalojar a 18.000 personas.
A esta visita, que se sucede a las que ha realizado estos últimos días a distintos enclaves afectados por los incendios en Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid y Castilla y León, le acompañará la Asiste la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.
En una de estas visitas, el propio Sánchez confirmó que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para aplicar este tratamiento a las zonas afectadas por los incendios, lo que permite agilizar las ayudas para los afectados y el terreno. Además, en cada una de las intervenciones públicas, el presidente insiste en la necesidad de un pacto de Estado contra la Emergencia Climática.
Fuente: El Periódico
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