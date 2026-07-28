La Aemet lo confirma: la cuarta ola de calor amenaza con máximas de 40 grados durante seis días seguidos en la Comunitat Valenciana

El alivio térmico vivido en la Comunitat Valenciana desde el sábado tiene los días contados porque, a lo largo de la semana, la autonomía vivirá un "progresivo ascenso térmico" que dará lugar a "otro pico cálido", cuya máxima intensidad se producirá "a partir del fin de semana". Ese es el escenario marcado a día de hoy por las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las cuales estiman máximas por encima de los 40 grados en el interior a partir del jueves y durante varios días consecutivos. Aunque en un primer momento, la Aemet no decretó el episodio como una ola de calor, finalmente la decretó el lunes a última hora al reunir simultáneamente sus tres condiciones: que tenga una duración de tres días, que se supere el umbral de calor del 90 % y que este afecte a la mayoría de estaciones de la región. Será la cuarta ola de calor del verano tras la vivida a finales de junio y las dos de julio; la última especialmente bochornosa por tener una humedad elevada.

Será a partir de hoy cuando comience este nuevo episodio tórrido que, previsiblemente, alcanzará su pico el martes 4 de agosto, aunque a partir del fin de semana se notará un importante repunte de las temperaturas. Este podría ser el día de más calor del verano o al menos la jornada con la mayor temperatura media en la Comunitat Valenciana. Sin embargo, ya el miércoles se activan los primeros avisos de riesgo por altas temperaturas. Serán de color amarillo, peligro bajo, y afectarán a todo el interior de la provincia de Valencia y al litoral sur. Se esperan máximas de entre 36 y 39 grados a lo largo de la jornada.

Estas serán las zonas que primero se verán afectadas por este nuevo pico de calor. "El ascenso térmico comenzará a notarse por las comarcas de interior -, explican desde la Aemet- con máximas nuevamente superiores a los 40 grados a partir del jueves". En Ontinyent, por ejemplo, se prevén 40,7 grados el jueves y las previsiones estiman que se supere la barrera de los 40 grados desde el sábado -se esperan 41,7 grados de máxima- y hasta el martes, cuando se prevé una máxima de 43,9 grados. En Jalance, los 40 grados podrían llegar el miércoles y repetirse durante siete días, hasta el martes 4 de agosto, cuando se espera el pico de calor con 43,4 grados.

El ascenso térmico será menos pronunciado en el litoral de la Comunitat Valenciana. Las temperaturas "oscilarán entre 31 y 33 grados" durante gran parte de la semana, según la Aemet, aunque lo que irá "aumentando progresivamente" será la sensación de bochorno. De cara al fin de semana, las máximas repuntarán hasta una franja de entre 33 y 35 grados y eso que habrá viento. "Las máximas serán muy altas para registrarse con brisas", anticipan desde la Aemet.

Este repunte de las temperaturas se observa con las previsiones de las máximas para las tres capitales de provincia. En València se esperan 30,9 grados este martes; 31,1, el miércoles; 31,2, el jueves; 31,6, el viernes; 33,2 el sábado; 34,1, el domingo; 33,9, el lunes y el pico se espera para el martes con 35,7 grados. En Alicante, la barrera de los 35 se superará el domingo y se mantendrá hasta el martes; situación que se replicará en Castellón. Las mínimas en las tres capitales comenzarán a repuntar el jueves y, a partir del fin de semana, se podrían repetir las noches tórridas, especialmente en Castellón y Alicante.

Julio más cálido de la historia

A falta de confirmarlo con los datos reales, las previsiones de la Aemet contemplan que julio será un "mes muy seco y extremadamente cálido". De hecho, podría cerrarse como el más caluroso de la serie histórica que se remonta a 1950. La anomalía es tan fuerte que superará en 3,1 grados el promedio normal y superará por 0,8 grados al mes de julio más cálido, el de 2015.

Esta situación se repite al verano climático porque el promedio térmico de junio y julio es el más cálido de la serie histórica en la Comunitat Valenciana, superando a los de 2025 y 2022, segundo y tercero, respectivamente. Asimismo ocurre con el balance del año natural, que se convierte en el más cálido de la serie histórica. Para los negacionistas del calentamiento global, un dato: los últimos cinco años son los más cálidos de la historia.

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De hecho, este fin de semana se ha producido una "falsa sensación" de fresco porque las máximas no son tan bajas como se han percibido. Son los valores propios para esta época del año e incluso algo superiores como ha reflejado la Aemet en sus redes sociales. La máxima de ayer domingo en Castellón fue de 31,1 grados, justo por encima de lo que sería habitual (31º C), y en Alicante de 32,2 grados, más de un grado por encima de la serie histórica. La sensación ha sido de alivio incluso con viento de poniente que, habitualmente, dispara los termómetros. "Lo que antes nos parecía muy cálido, ahora es fresco si lo comparamos con la oleada de noches tórridas que hemos tenido", apunta el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.

Fuente: Levante - EMV